“คีริน” อัดสปีดซิวทอง 5000 เมตรซีเกมส์ สมัยที่ 3

การแข่งขันกรีฑา ในกีฬาซีเกมส์ 2025 ที่สนามศุภชลาศัย เมื่อ 13 ธ.ค.ที่ผ่านมา ชิงชัยเป็นวันที่สาม โดยในรายการวิ่ง 5000 เมตร คีริน ตันติเวทย์ ลมกรดลูกครึ่งไทย-อเมริกัน ยังทำผลงานยอดเยี่ยม คว้าเหรียญทอง วิ่ง 5000 เมตรชาย ซีเกมส์ 2025 ไปครอง ด้วยเวลา 14.46.38 นาที คว้าแชมป์สมัยที่ 3 ต่อจาก ปี 2019 และ 2023 พร้อมกับเหรียญทองที่สองให้ตัวเอง ต่อจากรายการ 1500 เมตร ด้านเหรียญเงิน เป็นของ ยาซิน กิวมาลี จากฟิลิปปินส์ 14.47.33 นาที และเหรียญทองแดง ซอนนี วากดอส จากฟิลิปปินส์ 14.48.01 นาที
ส่วนผลการแข่งขันพุ่งแหลนหญิง รอบชิงชนะเลิศ “ไอ” จริยา วิชัยดิษฐ แชมป์เก่า ป้องกันแชมป์ได้อีกสมัย หลังทำสถิติ 55.64 เมตร คว้าเหรียญทองไปครอง โดยเหรียญเงิน เป็นของ อึ๊ง จิง ซวน จากมาเลเซีย 52.17 เมตร และทองแดง เอสเปนนิญา อนา เบียนกา จากฟิลิปปินส์ 51.66 เมตร