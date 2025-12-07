อากาศร้อน!! กกท.เพิ่มน้ำดื่ม จัดอาหารไทยให้นักกีฬา ซีเกมส์ ต่างชาติได้ลิ้มลอง

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2568 ที่สนามกีฬาเบสบอล คลอง 6 จังหวัดปทุมธานี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เดินทางไปร่วมชมการแข่งขันเบสบอล ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 รอบแรก พร้อมทั้งตรวจสอบการจัดการแข่งขันให้ได้มาตรฐาน ซึ่งระหว่างนั้นได้มีโอกาสพบปะ เฉิน ฟาน เดย์ ผู้แทนสหพันธ์เบสบอลแห่งเอเชียและผู้ควบคุมการแข่งขัน
เฉิน ฟาน เดย์ ระบุว่า ในส่วนของสนามเบสบอลสามารถจัดการได้ดี อยู่ในมาตรฐานไม่มีปัญหาอะไร เช่นดียวกับอาสาสมัคร ก็ช่วยดูแลนักกีฬาเต็มที่ ขณะที่น้ำดื่ม เนื่องจากในช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อน จึงแจ้งให้ทาง กกท.รับทราบ ซึ่งในประเด็นนี้ กกท. ดำเนินการเพิ่มจำนวนน้ำดื่มให้ทันที นอกจากนี้ กกท. ยังได้แจ้งให้นักกีฬาทราบอีกว่า ได้จัดอาหารไทย เช่น ข้าวผัดกะเพรา ให้ทุกคนได้ลองอีกด้วย
ด้าน นางนงลักษณ์ มารดา โจ ดารู นักเบสบอลทีมชาติไทย ซึ่งเป็นนักแสดงระดับฮอลลีวูด ลูกครึ่งไทย-อเมริกัน ก็ได้พูดคุยกับ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ด้วยว่า การแข่งขันครั้งนี้จัดได้ดี และได้มาตรฐานสากล