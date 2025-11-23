กกท. ชู มวยไทย-อีสปอร์ต สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ วางแผนผลักดัน-ต่อยอดทั้ง 2 กีฬาอย่างต่อเนื่อง

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เผย มวยไทย และ อีสปอร์ต สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ไทยเป็นอย่างมากในเวลานี้ ระบุ กกท. มีแผนผลักดันและต่อยอดทั้ง 2 กีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยมวยไทย เตรียมตั้งสถาบันกีฬามวยไทยแห่งชาติ สร้างมาตรฐานทุกมิติ ส่วนอีสปอร์ต เล็งจัดตั้งศูนย์ฝึกทั่วประเทศ เพื่อพัฒนา สร้างนักกีฬาและบุคลากร รองรับอุตสาหกรรมอีสปอร์ต
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า กกท. เตรียมเดินหน้าผลักดันกีฬาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย อย่าง กีฬามวยไทย ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ และ กีฬาอีสปอร์ต ต่อเนื่อง เพราะต้องยอมรับว่า ในเวลานี้ กีฬามวยไทย เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งยังช่วยให้นักกีฬามีฐานะดี และยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยได้อีกด้วย
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวต่อว่า สิ่งที่เราจะทำคือเราพยายามที่จะจัดตั้งสถาบันกีฬามวยไทยแห่งชาติขึ้นมา โดยจะแยกออกมาเป็นองค์กรจาก กกท. จะเป็นไปในลักษณะองค์กร เหมือนกับ สถาบันคิคุวอน หรือ สถาบันเทควันโดแห่งชาติของเกาหลีใต้ โดยสถาบันกีฬามวยไทยแห่งชาติ จะทำหน้าที่จัดการแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รับผิดชอบจัดชิงแชมป์โลก ชิงแชมป์เอเชีย ทัวร์นาเมนต์นานาชาติต่าง ๆ ซึ่งสถาบันกีฬามวยไทยแห่งชาติ จะทำหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานมวยไทย ออกบทเรียนมวยไทย สร้างมาตรฐานกรรมการ มาตรฐานผู้ฝึกสอน หรือหลักสูตรมวยไทย จะถูกรวมไว้ที่สถาบันกีฬามวยไทยแห่งชาติ
“การสร้างสถาบันมวยไทยแห่งชาติขึ้นมา เพื่อรักษามาตรฐานให้มวยไทยเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมือนกันทั่วโลก โดยที่ผ่านมาเราจะเห็นว่า เมื่อมีการเปิดโครงการมาสเตอร์คลาสในต่างประเทศ จะพบว่าค่ายมวย หรือยิมเนเซี่ยมต่าง ๆ ใช้ครูมวยไทยซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่เรียนมวยไทยแค่ 1 เดือน แล้วกลับไปเป็นครู ซึ่งต้องยอมรับว่ายังไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้นการสร้างมาตรฐานมวยไทยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก”
ดร.ก้องศักด กล่าวอีกว่า ในส่วนของกีฬาอีสปอร์ต ถือเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่มีศักยภาพสูงมาก ๆ ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และนักกีฬาไทยก็เก่ง มีฝีมือระดับโลกหลายคน ที่สำคัญอีสปอร์ต มีแนวโน้มได้รับการยอมรับจากนานาชาติมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะจาก คณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือ ไอโอซี ดังนั้นในอนาคตเรามุ่งหวังในการที่จะสร้างฐานนักกีฬาของเรา เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวคิดที่จะสร้างศูนย์ฝึกกีฬาอีสปอร์ตขึ้นมาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาเด็กไทยไปสู่การแข่งขันทั้งในโอลิมปิกเกมส์ และ ระดับนานาชาติ หรือมิติต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมอีสปอร์ต