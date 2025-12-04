ไวรัลข้ามคืน ซีรีส์จีนแนวตั้ง พล็อตสุดล้ำ นางเอกเป็นคนไทย!

กลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกออนไลน์จนกลายเป็นไวรัลข้ามคืน หลังจากซีรีส์แนวตั้ง พล็อตเรื่องสุดล้ำ โปรเจกต์ร่วมทุนไทย-จีน ได้เผยแพร่ภาพออกมาแล้ว สำหรับเรื่อง “สาวไทยข้ามภพ ป่วนใจแม่ทัพ” ซึ่งนางเอกคือสาวสวยลูกครึ่งไทย-อเมริกัน อย่าง “ลิซ่า อลิซา แอน ไฮน์ส” สมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปวง Blyss จากค่าย BEC Music (ช่อง 3)
เรื่องราวเป็นพล็อตสุดว้าว เล่าเรื่อง บัว (รับบทโดย ลิซ่า อลิซา) ผู้หญิงไทยในยุคปัจจุบันที่จู่ ๆ ก็ถูกผ้าคลุมลายมังกร ปริศนาพาตัวเธอทะลุมิติข้ามเวลาไปสู่ยุคจีนโบราณ
แต่การข้ามภพครั้งนี้ไม่ใช่แค่การไปเที่ยวชมวิวสวย ๆ เพราะเธอดันไปโผล่ในฐานะ "ศัตรูที่ชะตากำหนด" ของ เหวินซู่ (รับบทโดย จินเสวียนอวี่) แม่ทัพหนุ่มรูปงามแห่งราชวงศ์เหยียน เรื่องราวความวุ่นวายของสาวไทยสายโซเชียลที่ต้องไปเจอกับแม่ทัพสุดเท่ผู้เต็มไปด้วยเสน่ห์และความลึกลับ
สำหรับ ลิซ่า อลิซา เป็นนักแสดงสาวลูกครึ่งไทย-อเมริกัน เกิดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2546 ปัจจุบันอายุ 20 ปี เธอกำลังศึกษาปริญญาตรี ปี 3 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล ลิซ่าเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปวง Blyss ภายใต้สังกัด BEC Music (ช่อง 3) และได้แสดงละครเรื่องแรกคือ “แค้น” โดยรับบทเป็น “พราวไหม” น้องสาวของ “เหมือนแพร” ที่รับบทโดย “แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์” นอกจากนี้เธอยังได้รับบทนำในซีรีส์แนวตั้งเรื่อง "สาวไทยข้ามภพ ป่วนใจแม่ทัพ" ร่วมกับ จินเสวียนอวี่ พระเอกหนุ่มชาวจีน ซึ่ง จินเสวียนอวี่ เป็นพระเอกดาวรุ่งมาแรงในวงการละครสั้นแนวตั้งของจีน