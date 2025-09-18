“คิมเบอร์ลี่” ฝากถึง “ศสา” อดีต ผจก. อย่าให้ได้ยินอีกอ้างชื่อตนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ขอให้ต่างคนต่างอยู่!

กลายเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องขึ้นมา หลังจากที่ “ศสา”อดีตผู้จัดการของ “ออม สุชาร์ มานะยิ่ง”ได้มาออกรายการโหนกระแส กรณีดาราสาวฮุบกิจการ โดยในรายการช่วงตอนหนึ่ง พิธีกร “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย”ได้สอบถามศสาว่าก่อนหน้านี้อาชีพคือผู้จัดการนักแสดง คุณเป็นผู้จัดการของ “แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์”
ซึ่ง ศสา ก็ได้ตอบว่า "ค่ะ น้องคิมเบอร์ลี่ , น้องแต้ว ณฐพร , น้องมิน พีชญา อยู่พักนึง พี่โฬม รัชตะ แล้วก็ ยิหวา ปรียากานต์ค่ะ แล้วก็มีอีกเป็น 10 กว่า (เป็นผู้จัดการ ออม สุชาร์ด้วย?) ใช่ค่ะๆ เป็นเมื่อปี 2022 ค่ะ อยู่ในวงการมา 20 กว่าปีแล้วค่ะ”
หลังจากรายการได้ออกอากาศไป นางเอกสาว “คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส”ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านสตอรี่ไอจีไว้ว่า….
“ได้โปรดอย่าอ้างชื่อคิมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของตัวเองหรือเพื่ออะไรก็ตามแต่ค่ะ.. จบกันไปเกิน 10 ปี จบแบบนี้ดีมากแล้วนะคะ ตอนนั้นเด็กมาก แต่ตอนนี้โตแล้ว อย่าให้ได้ยินชื่อคิมออกมาอีกค่ะ ต่างคนต่างอยู่ค่ะ ขอบคุณนะคะ”