คณะศิลปศาสตร์ DPU จัด Workshop พัฒนาศักยภาพ บูรณาการภาษา ผสาน Bar Operations Essentials ยกระดับบัณฑิตควบคู่สมรรถนะวิชาชีพด้านงานบริการพร้อมทำงาน

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ "Mocktail Mixing & Bar Operations Essentials" เพื่อยกระดับสมรรถนะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ด้วยการบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพเข้ากับความรู้ด้านงานบริการในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Service) ภายใต้รายวิชา EL382 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจบริการ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยยกระดับบัณฑิตควบคู่สมรรถนะวิชาชีพด้านงานบริการและสร้างความพร้อมในการทำงานแก่นักศึกษาในอนาคต
ภายในกิจกรรมครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทิพย์อาภรณ์ สว่างผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มาเป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการผสมเครื่องดื่ม Mocktail อย่างมืออาชีพ เทคนิคการจัดเตรียมบาร์ การใช้อุปกรณ์เฉพาะทาง มารยาทวิชาชีพ ตลอดจนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อนักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการผสมเครื่องดื่ม การตกแต่งแก้ว การออกแบบรสชาติ รวมถึงการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์จำลองที่เกี่ยวข้องกับงานบาร์และการบริการ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและทักษะการใช้ภาษาในบริบทวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
อาจารย์อนาวิน กล้าแข็ง อาจารย์ผู้สอนรายวิชา EL382 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจบริการ กล่าวว่า เวิร์กชอปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง พร้อมทั้งฝึกฝนสมรรถนะด้านการบริการ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพในอนาคต
ด้าน อาจารย์ทิพย์อาภรณ์ สว่างผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวเสริมว่า นักศึกษามีความตั้งใจและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ดีมาก การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเช่นนี้ช่วยให้เข้าใจบทบาทของงานบริการอย่างรอบด้าน ทั้งด้านเทคนิค ความประณีต และการสื่อสารที่เหมาะสม
ในส่วนของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาโดยตรง นางสาวพุทิตา ยางงาม นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 3 เปิดเผยด้วยรอยยิ้มว่า กิจกรรมเชิงปฏิบัติการนี้ไม่ได้ให้เพียงความรู้ แต่ยังสร้างความมั่นใจในการก้าวเข้าสู่งานบริการในอนาคต ทำให้เธอกล้าที่จะทำงานบริการมากขึ้น
“เวิร์กชอปนี้ทำให้ได้เรียนรู้คำศัพท์เฉพาะทางที่ใช้จริง แล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติเองด้วย ซึ่งหลังจากที่จบคลาสนี้แล้วก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นสำหรับการทำงานบริการในอนาคต”
นางสาวศศิวิมล หอมแขก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อนร่วมชั้นเรียน ยังได้แสดงความเห็นสมทบอีกด้วยว่า กิจกรรมนี้ทำให้ได้เห็นภาพรวมของงานบาร์อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดความเข้าใจว่า “ทักษะด้านภาษา” และ “การสื่อสาร” เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กับทักษะวิชาชีพ
สำหรับกิจกรรม “Mocktail Mixing & Bar Operations Essentials” ถือเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ในการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้รอบด้าน มีทักษะภาษาอังกฤษที่แข็งแรง และพร้อมก้าวเข้าสู่สายงานบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างมืออาชีพ