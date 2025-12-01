xs
“ดร.โก้ ธีรศักดิ์” คัมแบ็กรับบทอาจารย์ในซีรีส์ยูริ พร้อมควบตำแหน่งอาจารย์ ม.เกริก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เรียกว่าครบเครื่องทุกบทบาท ทุกวงการจริงๆ สำหรับ “ดร.โก้ ธีรศักดิ์ พันธุจริยา” ศิลปินดาราและนักธุรกิจยุค 90 ที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมากว่า 30 ปี ล่าสุด ได้สวมวิญญาณอาจารย์สุดแซบ “เอริก้า บาบาร่า” ในซีรีส์เรื่องใหม่ พร้อมควบตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

ปัจจุบัน ดร.โก้ ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว และบันเทิง มหาวิทยาลัยเกริก (ดูรายละเอียดหลักสูตร: https://art.krirk.ac.th/course/tourism-and-entertainment-business-management-innovation/) แต่ความสามารถด้านการแสดงก็ยังไม่ทิ้งลาย โดยกลับมาพร้อมบทบาทที่ท้าทายในซีรีส์เรื่อง “เจน(จะ)เป็นดาวสินกำ” (Like A Palette Series)

ดร.โก้ รับบทเป็น “อาจารย์เอริก้า บาบาร่า” (ชื่อโดยกำเนิด ชื่อเอก) อาจารย์ประจำกองประกวดที่ต้องปวดหัวกับตัวละคร "ยัยเจน" ทุกวัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่พิสูจน์ความสามารถในการแสดงที่หลากหลายของ ดร.โก้ ได้เป็นอย่างดี

ซีรีส์ยูริเรื่องแรก! ดร.โก้ เผย ฟิน...แบบจิ้นๆ “เป็นซีรีส์ยูริเรื่องแรกที่ได้มาเล่น ก็มีความรู้สึกฟิน...แบบจิ้นๆ ตามเขาอยู่เหมือนกัน น้องๆ ที่เล่นด้วยแต่ละคนก็เป็นคนมีความสามารถหน้าตาน่ารัก แล้วก็มีแฟนคลับเยอะ ตัวเราก็เป็นเหมือนรุ่นใหญ่ที่มาอยู่กลุ่มเด็กๆ เวลาคุยกันบางทีก็จะเป็นศัพท์แสงที่เรารู้สึกห่างไกล แต่สุดท้ายแล้วยิ่งคบเด็กเราก็จะดูเด็กค่ะ ยังไงก็ฝากผลงานละครเรื่องที่ 3 ของปีนี้ให้ได้ชมกันนะคะ รับรองว่าอาจารย์เอริก้าไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะ”

ซีรีส์ "เจน(จะ)เป็นดาวสินกำ" (Like A Palette Series) EP. แรก ออนแอร์ไปแล้ว เมื่อวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2568 สามารถรับชมได้ทาง ช่อง 3 HD เวลา 22.25 น. และสำหรับ เวอร์ชั่น UNCUT สามารถรับชมได้ในเวลาเดียวกัน 22.25 น. ทาง WeTV เท่านั้น












