“ดร.โก้ ธีรศักดิ์” คัมแบ็กรับบทอาจารย์ในซีรีส์ยูริ พร้อมควบตำแหน่งอาจารย์ ม.เกริก

เรียกว่าครบเครื่องทุกบทบาท ทุกวงการจริงๆ สำหรับ “ดร.โก้ ธีรศักดิ์ พันธุจริยา” ศิลปินดาราและนักธุรกิจยุค 90 ที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมากว่า 30 ปี ล่าสุด ได้สวมวิญญาณอาจารย์สุดแซบ “เอริก้า บาบาร่า” ในซีรีส์เรื่องใหม่ พร้อมควบตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปัจจุบัน ดร.โก้ ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว และบันเทิง มหาวิทยาลัยเกริก (ดูรายละเอียดหลักสูตร: https://art.krirk.ac.th/course/tourism-and-entertainment-business-management-innovation/) แต่ความสามารถด้านการแสดงก็ยังไม่ทิ้งลาย โดยกลับมาพร้อมบทบาทที่ท้าทายในซีรีส์เรื่อง “เจน(จะ)เป็นดาวสินกำ” (Like A Palette Series)
ดร.โก้ รับบทเป็น “อาจารย์เอริก้า บาบาร่า” (ชื่อโดยกำเนิด ชื่อเอก) อาจารย์ประจำกองประกวดที่ต้องปวดหัวกับตัวละคร "ยัยเจน" ทุกวัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่พิสูจน์ความสามารถในการแสดงที่หลากหลายของ ดร.โก้ ได้เป็นอย่างดี
ซีรีส์ยูริเรื่องแรก! ดร.โก้ เผย ฟิน...แบบจิ้นๆ “เป็นซีรีส์ยูริเรื่องแรกที่ได้มาเล่น ก็มีความรู้สึกฟิน...แบบจิ้นๆ ตามเขาอยู่เหมือนกัน น้องๆ ที่เล่นด้วยแต่ละคนก็เป็นคนมีความสามารถหน้าตาน่ารัก แล้วก็มีแฟนคลับเยอะ ตัวเราก็เป็นเหมือนรุ่นใหญ่ที่มาอยู่กลุ่มเด็กๆ เวลาคุยกันบางทีก็จะเป็นศัพท์แสงที่เรารู้สึกห่างไกล แต่สุดท้ายแล้วยิ่งคบเด็กเราก็จะดูเด็กค่ะ ยังไงก็ฝากผลงานละครเรื่องที่ 3 ของปีนี้ให้ได้ชมกันนะคะ รับรองว่าอาจารย์เอริก้าไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะ”
ซีรีส์ "เจน(จะ)เป็นดาวสินกำ" (Like A Palette Series) EP. แรก ออนแอร์ไปแล้ว เมื่อวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2568 สามารถรับชมได้ทาง ช่อง 3 HD เวลา 22.25 น. และสำหรับ เวอร์ชั่น UNCUT สามารถรับชมได้ในเวลาเดียวกัน 22.25 น. ทาง WeTV เท่านั้น