จอสนามกรีฑาดับผิดพลาดทางเทคนิค กกท.ประสานแก้ไข ให้กำลังใจคนทำงาน

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยถึงปัญหาในการบริหารจัดการในสนามกีฬา ซีเกมส์ 2025 อาทิเช่น จอแสดงผล ที่ไม่แสดงผล ในการแข่งขันกรีฑา ที่สนามศุภชลาศัย ในวันที่ “บิว” ภูริพล บุญสอน สร้างประวัติศาสตร์ วิ่งคว้าเหรียญทอง 100 เมตรชาย พร้อมกับทำสถิติต่ำกว่า 10 วินาที เป็นคนแรกของไทย ว่า ตามหลักการ กกท. ที่ดูด้านเทคนิคกีฬา ได้มอบให้แต่ละสมาคมกีฬา ที่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว รับผิดชอบการบริหารจัดการในสนาม ส่วน กกท. คอยให้การสนับสนุน ซึ่งแน่นอนว่า อาจจะมีข้อผิดพลาดในด้านเทคโนโลยี หรือความผิดพลาดส่วนบุคคลได้ โดยได้มีการประสานให้รีบแก้ไขกันอย่างเร่งด่วนไปแล้ว เรื่องนี้ต้องให้กำลังใจคนทำงาน ที่ตั้งใจและเหน็ดเหนื่อยกันไม่น้อย
“ส่วนปัญหาการลงทะเบียนเข้าชมในสนาม ที่ต้องดำเนินการผ่านเว็บไซต์ก่อน กกท. พิจารณาตามความต้องการของแฟนกีฬาแล้ว จึงเปิดให้แฟนกีฬาที่สนใจวอร์คอิน ลงทะเบียนเพื่อเข้าดูหน้าสนาม ใน 4 กีฬายอดนิยมได้ ไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอล กรีฑา ตะกร้อ และ บาสเกตบอล ซึ่งจะเป็นไปตามจำนวนที่แต่ละสนามรองรับได้ ส่วนกีฬาอื่น ๆ จะพิจารณาจากความต้องการอีกครั้ง” ดร.ก้องศักด กล่าว