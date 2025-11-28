กกท.ชวนดูหนัง “THE ROUTE ทางชีวิต…พิชิตฝัน” เชียร์นักกีฬาไทยสู้ศึกซีเกมส์-อาเซียนพาราเกมส์

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทย ชุดเตรียมสู้ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ผ่านการชมภาพยนตร์สารคดีสุดพิเศษ “THE ROUTE ทางชีวิต…พิชิตฝัน” ในวันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เผยเป็นงานที่ถ่ายทอดและสะท้อนความหมายของคำว่า “นักกีฬาไทย” อย่างแท้จริง
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ใน 3 เมืองหลัก กรุงเทพมหานคร, จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ที่จังหวัดนครราชสีมา ว่า กกท. ขอเชิญคนไทยทั้งประเทศร่วมส่งพลังใจอันยิ่งใหญ่ให้เหล่านักกีฬาไทยผู้ทุ่มเท ผ่านการรับชมภาพยนตร์สารคดีสุดพิเศษ “THE ROUTE ทางชีวิต…พิชิตฝัน” ผลงานที่ถ่ายทอดและสะท้อนความหมายอันแท้จริงของคำว่า “นักกีฬาไทย”
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวต่อว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้จะพาผู้ชมไปสัมผัสกับทุกเส้นทางที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น ตั้งแต่ “ทุกหยดเหงื่อ ทุกบาดแผล ทุกความเจ็บปวด” ซึ่งคือหนทางที่นำพานักกีฬาไทยก้าวมาถึงจุดแห่งความสำเร็จในวันนี้ เพื่อร่วมให้กำลังใจและชื่นชมความเสียสละของพวกเขา ก่อนที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยจะเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาครั้งสำคัญระดับภูมิภาคอาเซียน
สำหรับภาพยนตร์ “THE ROUTE ทางชีวิต…พิชิตฝัน” นำเสนอผ่านตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยทั้ง “พลับ” วราวุฒิ แสงศรีเรือง นักกีฬายูยิตสูทีมชาติไทย, “จิมมี่” พิฆเนศ สุขหยิก นักกีฬาคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทย, “กร” พงศกร แปยอ นักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งทีมชาติไทย, “เนย” กมนชนก ขวัญเมือง นักว่ายน้ำหญิงทีมชาติไทย, “เอสที” วารีรยา สุขเกษม นักสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทย และ “บิว” ภูริพล บุญสอน นักกรีฑาทีมชาติไทย โดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ เบื้องหลังเส้นทางกว่าจะมาเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย เรื่องราวในสนามชีวิตจริงที่ไม่มีใครเคยรู้ รวมถึงความมุ่งมั่น และความภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนคนไทยทั้งประเทศ ของทัพนักกีฬาซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์
ทั้งนี้ ภาพยนตร์ “THE ROUTE ทางชีวิต…พิชิตฝัน” จะมีการแถลงข่าวพร้อมฉายรอบพิเศษเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยทุกคน ก่อนการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และ อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ที่โรงภาพยนตร์พารากอนซีนีเพล็กซ์ โรงภาพยนตร์ที่ 11 รอบเวลา 19.30 น.และ วันที่ 2 ธันวาคม 2568 ที่เมเจอร์รัชโยธิน โรงภาพยนตร์ ที่ 4 รอบเวลา 17.00 น. หลังจากนั้นจะมีการเผยแพร่ภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องตามสื่อออนไลน์พันธมิตรทุกช่องทางของ กกท. และสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาช่อง Tsports 7 ต่อไป