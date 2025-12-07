“บิว-ภูริพล” ขอแก้ตัวคว้า 3 แชมป์ กรีฑาไทยมุ่งมั่นเจ้าทองซีเกมส์

โค้งสุดท้ายทีมกรีฑาไทย พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมาย 17 เหรียญทอง ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เพื่อยึดตำแหน่งเจ้าเหรียญทองมาครองให้ได้อีกสมัย ขณะที่ “บิว” ภูริพล บุญสอน ลมกรดความหวัง มุ่งมั่น ขอแก้ตัวกวาด 3 แชมป์
ความเคลื่อนไหวทีมกรีฑาทีมชาติไทย ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 โดยในส่วนของ “บิว” ภูริพล บุญสอน ลมกรดหนุ่มความหวัง เจ้าของสถิติประเทศไทยวิ่ง 100 เมตร และ 200 เมตรชาย พร้อมแล้วที่จะลงแข่งขันทั้งหมด 3 รายการ ประกอบด้วย วิ่ง 100 เมตรชาย, 200 เมตรชาย และผลัด 4x100 เมตรชาย หลังจากในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่ประเทศกัมพูชา เมื่อปี 2566 เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บไม่สามารถลงแข่งขันได้ครบทั้ง 3 ประเภท อย่างที่ตั้งใจไว้
ภูริพล กล่าวว่า สำหรับซีเกมส์ครั้งนี้ ตนจะลงแข่งขัน 3 รายการ และตั้งใจจะคว้าให้ได้ทั้งหมด 3 เหรียญทอง เพื่อเป็นการแก้ตัวจากซีเกมส์ครั้งที่แล้ว ขณะนี้สภาพร่างกายสมบูรณ์เต็มร้อยและอยู่ระหว่างการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นร่วมกับทีมผลัด 4x100 เมตรชาย ภายใต้การดูแลของ เจนทรี แบรดลีย์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสปรินท์ชาวอเมริกัน เพื่อเสริมศักยภาพนักกรีฑาไทยให้ดียิ่งขึ้น
“นอกจากการคว้าเหรียญทองแล้ว ซีเกมส์ครั้งนี้ผมอยากทำสถิติวิ่ง 100 เมตรให้ต่ำกว่า 10 วินาทีให้ได้ เพราะว่าครั้งนี้แข่งที่ประเทศไทย แล้วก็แข่งสนามศุภชลาศัย ซึ่งเป็นสนามที่ผมได้ลงแข่งมาตั้งแต่เด็ก ๆ เป็นสนามโปรดของผมอยากที่จะวิ่ง 9 วินาทีให้ได้” ลมกรดหนุ่มวัย 19 ปี กล่าว
ทั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ที่ให้การสนับสนุน สมาคมกีฬาในด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ได้ร่วมกันประเมินความหวังกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในงานมีตเดอะเพรส ซึ่งจัดโดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย โดยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย มีเป้าหมายที่จะทำให้ได้ 17 เหรียญทอง และครองตำแหน่งเจ้าเหรียญทองให้ได้อีกสมัย
สำหรับกรีฑาในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะแข่งขันที่สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 11-16 ธันวาคม 2568