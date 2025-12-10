“อรรถกร” ยันไทยดูแลความปลอดภัยนักกีฬาตามมาตรฐานสากล เขมรถอนตัวเป็นสิทธิไม่กระทบซีเกมส์

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ย้ำ ไทยดูแลความปลอดภัยนักกีฬาทุกประเทศตามมาตรฐานสากล “กัมพูชา” ถอนตัวถือเป็นสิทธิ ยัน ไม่กระทบซีเกมส์
วันนี้ (10 ธ.ค.) เวลา 12.00 น.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงกรณีที่นักกีฬาจากประเทศกัมพูชา ขอถอนตัวจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ทั้งหมดทุกชนิดกีฬา ว่า เมื่อวานนี้ประเทศกัมพูชาก็ได้เข้าร่วมพิธีเปิดซีเกมส์ 2025 ในฐานะประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเราก็ได้ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานเทียบเท่ากับประเทศอื่นๆ ที่เข้าร่วมแล้ว
ส่วนที่ประเทศกัมพูชา แจ้งขอถอนตัวคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุในด้านความปลอดภัยนั้น นายอรรถกร กล่าวว่า เราดูแลทุกประเทศตามมาตรฐานสากล ถึงแม้ว่าจะมีความขัดแย้งระหว่างประเทศ แต่เมื่อประเทศกัมพูชาตัดสินใจเช่นนี้ เราก็ต้องเคารพ
“การถอนตัวของกัมพูชาเป็นสิทธิของประเทศเขา แต่ยืนยันว่า ไม่ส่งผลกระทบกับการแข่งขันของนักกีฬาจากประเทศอื่นๆ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ก็ยังดำเนินการต่อไปได้ ไม่มีปัญหาอะไร” นายอรรถกร กล่าว