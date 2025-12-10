“นาโน” พุมเซ่สาวคว้าทองแรกให้ทัพไทยในซีเกมส์ 2025

การแข่งขันเทควันโด ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 ธ.ค.ที่ผ่านมา เปิดฉากแล้ว วันแรกมีชิงชัย 6 เหรียญทอง จากประเภทพุมเซ่ หรือ ท่ารำ ซึ่งไฮไลต์อยู่ที่การชิงชัยประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์หญิง
ในอีเวนต์แรกนั้น ผลปรากฏว่า "นาโน" วัชรกุล ลิ้มจิตรกร ตัวแทนทีมชาติไทย ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ทำคะแนนจากการโชว์ได้มากสุด 7.900 คะแนน คว้าเหรียญทองไปครอง โดยนับเป็นเหรียญทองแรก ของทัพนักกีฬาไทย ในศึกซีเกมส์ 2025 ด้วย ด้านเหรียญเงิน เป็นของ นิโคล อเลเทีย เหมย ชาน คาว จากสิงคโปร์ ทำได้ 7.180 คะแนน และ เหรียญเงิน เป็นของ พุทธวรรณ จันทคำมณี จากสปป.ลาว 1.680 คะแนน
ส่วนอีก 5 รายการที่เหลือนั้น ทีมพุมเซ่ไทย คว้ามาได้อีก 3 เหรียญเงิน โดยได้จาก อัจฉริยะ เกิดแก้ว ประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวชาย, ชุติกาญจน์ ลาภนิตยพันธ์, รัชฎาวัลย์ ตะเพียนทอง และ ชลกร ชยวัฑโฒ ประเภทพุมเซ่ทีมหญิง, พีรพัฒน์ ตระการวิจิตร, นาวิน ปินฑะสูตร, ณัฏฐชัย สุทา, ศศิภา ชูผล, ฐิตารีย์ แก้วโอฬารวสุ, สาริศา ไทยทองหลาง ประเภทฟรีสไตล์ทีมผสม
นอกจากนี้ยังได้อีก 2 เหรียญทองแดง จาก ชลกร ชยวัฑโฒ กับ ธนา เขียวลายเลิศ ประเภทพุมเซ่คู่ผสม, สิปปกร เวชกรปฏิวงศ์, ธนา เขียวลายเลิศ และ นาวิน ปินฑะสูตร ประเภทพุมเซ่ทีมชาย ทำให้รวมทีมพุมเซ่ไทย คว้าไปทั้งสิ้น 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง จากทั้งหมด 6 รายการที่ชิงชัย