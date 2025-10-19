"ราอูล" ปลดล็อกที่ฟิลิป ไอส์แลนด์ "อเล็กซ์" จ่อการันตีรองแชมป์โลก

ราอูล เฟร์นานเดซ นักบิดชาวสเปน คว้าแชมป์จักรยานยนต์ทางเรียบรุ่นโมโตจีพี ครั้งแรกของอาชีพ รายการ ออสเตรเลียน กรังปรีซ์ วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม ขณะที่ อเล็กซ์ มาร์เกวซ จบอันดับ 4 ลุ้นจบฤดูกาล 2025 อันดับ 2 ของตารางคะแนนสะสม
ท่ามกลางท้องฟ้ามืดครึ้ม ที่สนามฟิลิป ไอส์แลนด์ นักบิดสังกัดอาพริเลีย-แทร็คเฮาส์ ฉวยความได้เปรียบ มาร์โก เบซเซคคี จาก อาพริเลีย ถูกทำโทษ ลอง แล็ป 2 ครั้ง ผ่านธงตาหมากรุกคนแรกเวลารวมเร็วกว่าอันดับ 2 ฟาบิดอ ดิ จานอันโตนิโอ 1.418 วินาที
เบซเซคคี แชมป์สปรินท์ เรซ ระยะทาง 13 รอบสนาม วันเสาร์ที่ผ่านมา (18 ต.ค.) จบอันดับ 3 ยืนตำแหน่งสุดท้ายบนโพเดียม
อเล็กซ์ สังกัด เกรซินี เก็บเพิ่ม 13 แต้ม รวมมี 379 แต้ม มากกว่า เบซเซคคี นักบิดอิตาเลียน 97 แต้ม เหลือ 3 สนาม ที่ประเทศมาเลเซีย, โปรตุเกส และ สเปน คิดเป็น 111 คะแนนเต็ม
ด้าน สมเกียรติ จันทรา นักบิดหนึ่งเดียวของไทย จาก แอลซีอาร์ เข้าเส้นชัยอันดับ 17 คะแนนสะสม 6 แต้มเท่าเดิม อยู่อันดับ 26 ของตาราง