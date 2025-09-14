"มาร์ค มาร์เกวซ" จ่อแชมป์โลกสมัย 7 "สมเกียรติ" เก็บแต้มที่มิซาโน

มาร์ค มาร์เกวซ นักบิดสังกัด ดูคาติ จ่อคว้าแชมป์โลกศึกจักรยานยนต์ทางเรียบ รุ่นโมโตจีพี สมัยที่ 7 หลังชนะการแข่งขัน ซาน มาริโน กรังปรีซ์ ที่สนามมิซาโน วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน ทุบสถิติคะแนนสะสมสูงสุดตลอดกาล
มาร์ค มาร์เกวซ เก็บคะแนนสะสมเพิ่ม 25 แต้ม รวมมี 512 แต้ม เหลือ 6 เรซ ต้องการคะแนนมากกว่า อเล็กซ์ มาร์เกวซ น้องชาย ซึ่งจบเรซอันดับ 3 แค่ 3 แต้ม รายการ เจแปนีส กรังปรีซ์ วันที่ 28 ก.ย. เพื่อทาบสถิติ วาเลนติโน รอสซี ตำนานชาวอิตาเลียน
นอกจากนี้ยังอาจเป็นแชมป์โลกสมัยแรกของ มาร์ค มาร์เกวซ นับตั้งแต่ปี 2019 โดยคัมแบ็กจากอาการบาดเจ็บรุมเร้า เริ่มตั้งแต่แขนขวาหักเรซเปิดฤดูกาล 2020
มาร์ค มาร์เกวซ ฉลองชัยชนะเรซที่ 99 ตลอดอาชีพ รวมทุกรุ่น หลังออกสตาร์ทอันดับ 4 และขับเคี่ยวกับ มาร์โก เบซเซคคี เจ้าของโพล โพซิชัน และแชมป์สปรินท์ เรซ วันเสาร์ที่ผ่านมา (13 ก.ย.) อย่างดุเดือด
มาร์ค มาร์เกวซ เจ้าของรถหมายเลข 93 พุ่งออกจากกริดสตาร์ท แซง ฟาบิโอ ควาร์ตาราโร จาก ยามาฮ่า (โรงงาน) กับ อเล็กซ์ มาร์เกวซ จาก เกรซินี ไล่กวด เบซเซคคี จาก อาพริเลีย
มาร์ค มาร์เกวซ แชมป์โลก 8 สมัยรวมทุกรุ่น ฉวยความผิดพลาด เบซเซคคี ตีโค้งกว้างเกินไปรอบ 12 แล้วผ่านธงตาหมากรุกคนแรก ฉลองชัยชนะเรซที่ 11 ของฤดูกาล 2025
ด้าน สมเกียรติ จันทรา หนึ่งเดียวของไทยสังกัด ฮอนด้า แอลซีอาร์ ติดพื้นที่คะแนนสะสมเรซที่ 2 ของซีซัน หลังเข้าเส้นชัยอันดับ 15 เก็บคะแนนสะสมเพิ่ม 1 แต้ม รวมมี 2 แต้ม รั้งอันดับ 26 ของตารางนักบิด