"อเล็กซ์" เข้าวินคาตาลุนญาฯ หยุดสถิติพี่ชายชนะ 7 เรซติด

อเล็กซ์ มาร์เกวซ นักบิดสังกัด เกรซินี คว้าแชมป์ศึกจักรยานยนต์ทางเรียบ รุ่นโมโตจีพี รายการ คาตาลุนญา กรังปรีซ์ ที่ประเทศสเปน วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน หยุดสถิติชนะรวดของ มาร์ค มาร์เกวซ พี่ชาย ไว้เพียง 7 เรซ
ชัยชนะโฮมเรซของ อเล็กซ์ วัย 29 ปี หมายความว่า มาร์ค มาร์เกวซ ผู้นำคะแนนสะสม ซึ่งเข้าเส้นชัยอันดับ 2 เวลารวมช้ากว่า 1.74 วินาที ยังไม่สามารถการันตีแชมป์โลกสมัยที่ 7 เฉพาะรุ่นใหญ่ สัปดาห์หน้า (14 ก.ย.) ที่สนามมิซาโน
มาร์ค มาร์เกวซ สังกัด ดูคาติ และแชมป์สปรินท์ เรซ วันเสาร์ที่ผ่านมา (6 ก.ย.) เก็บเพิ่ม 32 แต้ม รวมมี 487 แต้ม ขณะที่ อเล็กซ์ น้องชาย ตามหลัง 182 แต้ม หลังฉลองแชมป์เรซที่ 2 ของอาชีพและฤดูกาล 2025
เอเนีย บาสเตียนินี นักบิด เคทีเอ็ม จบเรซอันดับ 3 เวลาช้ากว่า อเล็กซ์ 5.562 วินาที
ด้าน สมเกียรติ จันทรา หนึ่งเดียวของไทยสังกัด ฮอนด้า แอลซีอาร์ จบเรซอันดับ 16 พลาดคะแนนสะสมอย่างน่าเสียดาย รวมมี 1 แต้ม