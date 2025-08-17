"มาร์เกวซ" คว้าแชมป์ 6 เรซติด ทิ้งน้องชาย 142 แต้ม

มาร์ค มาร์เกวซ นักบิดสังกัด ดูคาติ ฉลองชัยชนะครั้งแรกของอาชีพ ศึกจักรยานยนต์ทางเรียบ รุ่นโมโตจีพี รายการ ออสเตรียน กรังปรีซ์ ที่สนาม เรด บูลล์ ริง วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม
เรซนี้เป็นชัยชนะครั้งที่ 9 ของ มาร์ค มาร์เกวซ เฉพาะฤดูกาล 2025 ยืดช่องว่างคะแนนสะสม ประเภทบุคคล
นักซิ่งชาวสเปน ออกสตาร์ทบนกริดที่ 4 แซง มาร์โก เบซเซคคี เจ้าของโพล โพซิชัน รอบที่ 20 แล้วบิดคันเร่งผ่านธงตาหมากรุกคนแรกสนามที่ 6 ติดต่อกัน
เฟร์มิน อัลเดเกร์ รุกกี้ค่าย เกรซินี พยายามกวดรอบสุดท้าย แต่จบด้วยอันดับ 2 ดีสุดของอาชีพ ขณะที่ เบซเซคคี ยืนตำแหน่งสุดท้ายบนโพเดียม
ชัยชนะเรซที่ 1,000 ของรุ่นโมโตจีพี ส่งผลให้ อดีตนักแข่ง เรปโซล ฮอนด้า ปิดฉากสุดสัปดาห์อย่างสมบูรณ์แบบ หลังคว้าแชมป์สปรินท์ เรซ วันเสาร์ที่ผ่านมา (16 ส.ค.)
มาร์ค มาร์เกวซ วัย 32 ปี เข้าใกล้แชมป์โลกสมัยที่ 7 เฉพาะพรีเมียร์ คลาส และสมัยแรกนับตั้งแต่ปี 2019 โดยคะแนนขึ้นนำ อเล็กซ์ มาร์เกวซ น้องชายสังกัด เกรซินี 142 แต้ม หลังประลองความเร็ว 13 จาก 22 เรซ