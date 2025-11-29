ปักหมุดความชิล "อิมแพ็ค เมืองทองธานี" เปลี่ยนลานหน้าอารีน่าเป็นแลนด์มาร์กใหม่ปลายปี

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ชวนทุกท่านมาสนุก 2 อีเวนต์ 2 สไตล์กับแลนด์มาร์กใหม่ปลายปี ด้วยการเนรมิตลานหน้าอิมแพ็ค อารีน่าให้กลายเป็นบิ๊กอีเวนต์สุดพิเศษ เริ่มด้วยอีเวนต์แรกที่สายกินต้องร้องว้าว “อิมแพ็ค X เชลล์ชวนชิม ครั้งที่ 4 และของดีเมืองนนท์” ที่รวมร้านอาหารคาว-หวาน การันตีความอร่อยจากเชลล์ชวนชิมและของดีเมืองนนท์ กว่า 80 ร้านเด็ดทั่วไทย อาทิ เฮงหอยทอดชาวเล, กะเพราสาวโคราช, หมูหยองโชคดีเบ้ไฮ้ลิ้ม, Haroy ไก่ทอดหาดใหญ่, รสนวล บรรทัดทอง, หวานกรุง ลอดช่องโฮมเมด, ราดหน้าโรงเหล็ก, ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาเจ๊จุ๋ม, คั่วไก่ไอ้เครา, จิตสดชื่น กะเพรากายละเอียด, โกดังนัวส์ เป็นต้น
ตามด้วยอีเวนต์ที่ต้องถูกใจสายครอบครัว IMPACT Dinosaur Kingdom ขนไดโนเสาร์ตัวเป็นๆจากสวนไดโนเสาร์พัทยา มาให้น้อง ๆ ได้สัมผัสกันแบบใกล้ชิดถึง 8 สายพันธุ์ ได้แก่ อัลโลซอรัส, ทีเร็กซ์, คามาราซอรัส, แร๊พเตอร์, พาราซอโรโลฟัส, สยามโมซอรัส สุธีธรนี, ไดโลโฟซอรัส และสเตโกซอรัส ต่อด้วยโซนถ่ายภาพสุดปัง เวิร์คช้อปตามหาโครงกระดูกไดโนเสาร์ และมุมระบายสีน้องไดโนเสาร์
งานนี้เข้าฟรี ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย.-7 ธ.ค.2568 ณ ลานหน้าอิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
