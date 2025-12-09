“เถ้าแก่น้อย” เดินหน้าสปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง อัดฉีดสมาคมเบสบอลไทย สู้ศึก “ซีเกมส์ครั้งที่ 33”

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้นำตลาดสาหร่ายแปรรูปอันดับ 1 ของไทย ขยับตัวเดินหน้ากลยุทธ์สปอร์ตมาร์เก็ตติ้งอีกครั้งด้วยการสนับสนุน “เบสบอลทีมชาติไทย” สู้ศึก “ซีเกมส์ครั้งที่ 33” โดยมองเห็นศักยภาพของทีมที่ทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องสามารถเอาชนะคู่แข่งติดกันถึง 3 นัดแล้วตั้งแต่เริ่มเปิดสนาม นอกเหนือไปจากฐานแฟนกีฬาคนรุ่นใหม่ GEN Z กลุ่มลูกค้าของ “เถ้าแก่น้อย” ที่ชื่นชอบกีฬาเฉพาะกลุ่มในหลากหลายประเภทชนิดกีฬา เช่นอเมริกันเกมอย่างกีฬาเบสบอลที่เริ่มเป็นกระแสและได้รับความนิยมในกลุ่มนักเรียนมัธยมและโรงเรียนนานาชาติในไทย
โดยบริษัทฯ ได้ตั้งงบประมาณพร้อมอัดเม็ดเงินให้กับกีฬาประเภทเบสบอล โดยเริ่มต้นที่ “ซีเกมส์ครั้งที่ 33 ด้วยการมอบรางวัลให้กับ ประเภททีมชาย รับเงินจำนวน 1,000,000 บาท สำหรับเหรียญทอง และ 300,000 บาทสำหรับเหรียญเงิน ส่วนอีกหนึ่งความหวังเหรียญทองทีมเบสบอล 5 คน รับเงิน 300,000 บาท สำหรับเหรียญทอง และ 150,000 บาท สำหรับเหรียญเงิน นอกจากนี้แล้วยังมอบโบนัสพิเศษโดยแต่ละเกมของทีมเบสบอลชายถ้าเอาชนะคู่แข่งในแต่ละนัด รับโบนัสไปอีกนัดละ 50,000 บาท รวมเป็นเงินสนับสนุน 1.55 ล้านบาท
นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เถ้าแก่น้อยย้ำความตั้งใจที่จะเคียงข้างวงการกีฬาไทยอย่างจริงจัง ด้วยการสนับสนุนทีมชาติไทยชุดเบสบอลสู้ศึก กีฬาอาเซียนครั้งนี้ เชื่อการร่วมผลักดันจากภาคเอกชนจะเป็นแรงสำคัญที่ช่วยให้ทัพนักกีฬาไทยสามารถสร้างผลงานยอดเยี่ยม และนำความภาคภูมิใจกลับสู่คนไทยได้ทั่วประเทศ โดยกีฬาเบสบอลเป็นกีฬาที่เป็นการผสมผสานระหว่าง ความแข็งแกร่งทางกายภาพ และ การตัดสินใจด้านกลยุทธ์อันแยบยลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ พร้อม ชิงไหวชิงพริบ ระหว่างฝ่ายรุกและฝ่ายรับ ซึ่งมีความสนุกสนานจากการวางแผนเกม การต่อสู้ของนักกีฬา และการโต้ตอบที่น่าตื่นเต้น พร้อมทั้งสะท้อนพลังของทีมเวิร์ค วินัย และความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับตัวตนของแบรนด์ เถ้าแก่น้อย เป็นอย่างมาก
อีกทั้งเรายังเล็งเห็นศักยภาพของนักกีฬาไทยชุดนี้ที่เต็มไปด้วยความตั้งใจและความทุ่มเท จึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ทีมสามารถก้าวขึ้นไปอีกระดับบนเวทีนานาชาติ ซึ่งนอกจากการสนับสนุนด้านกำลังใจและทรัพยากรแล้ว เถ้าแก่น้อยยังตั้งเป้าช่วยผลักดันให้กีฬาเบสบอลเป็นที่รู้จักในวงกว้างยิ่งขึ้นในประเทศไทย โดยเชื่อว่าเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์และมีโอกาสพัฒนาได้อีกมาก โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่สามารถต่อยอดสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพได้ในอนาคต
“การสนับสนุนครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสัญญาณสำคัญของความร่วมมือจากภาคเอกชนที่มีต่อวงการกีฬาไทย ซึ่งอาจกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ไทยก้าวสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องในอนาคต ทั้งนี้ภาพรวมวงการกีฬาไทยกำลังมีความเคลื่อนไหวที่หลากหลายและเติบโตอย่างต่อเนื่อง หลายชนิดกีฬากำลังได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่ แต่ยังมีบางประเภทที่ต้องการงบประมาณ โครงสร้างพื้นฐาน และโอกาสในการแสดงศักยภาพอีกมาก หากได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม ไทยมีโอกาสยกระดับผลงานให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลได้อย่างแท้จริง” นางสาวอรพัทธ์ กล่าว
พ.ต.อ.ดวงโชติ สุวรรณจรัส นายกสมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทย กล่าวด้วยความยินดีว่า หลังจากได้รับการยืนยันแล้วว่า เถ้าแก่น้อย ได้ประกาศอัดฉีดให้กับทีมเบสบอลไทยด้วยจำนวนเงินขนาดนี้ ผมยินดีอย่างยิ่งและขอขอบพระคุณเถ้าแก่น้อยที่ได้มีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์บทใหม่ให้กับทีมเบสบอลไทย ด้วยเบสบอลไทยว่างเว้นจากการครอบครองเหรียญทองในรายการนี้มานานถึง 18 ปี นี่จะสร้างขวัญกำลังใจให้กับสมาคมฯ และน้อง ๆ นักกีฬารวมไปถึงสต๊าฟโค้ชเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้รับข่าวนี้ร่วมกัน สมาคมฯ และน้อง ๆ ในทีมพร้อมจะสู้อย่างเต็มที่เพื่อนำเหรียญทองเบสบอลกลับสู่ชาติไทยอีกครั้ง.