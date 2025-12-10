"กัมพูชา" ขอถอนตัวจาก "ซีเกมส์" ครั้งที่ 33 จากสาเหตุเรื่องความปลอดภัย

มีรายงานว่า ทัพนักกีฬากัมพูชา ขอถอนตัวจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทย เป็นเจ้าภาพ ทั้งหมดทุกชนิดกีฬาแล้ว แม้เพิ่งจะเข้าร่วมพิธีเปิดซีเกมส์ 2025 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.68 ก็ตาม
เดิมที กัมพูชา ได้ลดจำนวนนักกีฬา จนเหลือ 12 ประเภท รวมนักกีฬา เจ้าหน้าที่ 137 คน และส่วนหนึ่งได้ร่วมพิธีเปิด เมื่อคืนวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา เพราะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยในหลายๆ ชนิดกีฬา
ทว่าล่าสุดมีรายงานข่าวว่า กัมพูชา ได้แจ้งขอถอนตัวจากทุกชนิดกีฬาแล้ว ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุในด้านความปลอดภัย และคาดว่าจะมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ เวลาประมาณ 11.00 น. วันนี้ (10 ธ.ค.68)