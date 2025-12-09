"ธรรมนัส" เผยนายกฯ ห่วงความปลอดภัยนักกีฬากัมพูชา​ กำชับดูแลเข้ม มั่นใจพิธีเปิดพร้อมแล้ว 100% ให้รอดูวันนี้สยบดราม่าได้หรือไม่

"ธรรมนัส" ยอมรับนายกฯ ห่วงความปลอดภัยนักกีฬากัมพูชาแข่งซีเกมส์ กำชับมาตรการเข้ม มั่นใจพิธีเปิดพร้อม 100% แล้ว ลั่นรัฐบาลทำดีที่สุด สยบดราม่าได้หรือไม่รอดูวันนี้
วันนี้(9 ธ.ค.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงพิธีเปิดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ว่า ต้องขอบคุณคำติชม แต่มั่นใจว่า ตอนนี้มีความพร้อม 100%
ส่วนเรื่องการดูแลนักกีฬาของกัมพูชา ร.อ.ธรรมนัส กล่าวยอมรับว่า ตอนแรกนายกรัฐมนตรี เป็นห่วงเรื่องนี้ จึงได้สั่งการให้เพิ่มมาตรการ ดูแลความปลอดภัย
เมื่อถามว่าจะมีการแยกแยะเรื่องการแข่งขันกีฬากับปัญหาชายแดนได้ใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่ก็มีคณะกรรมการกีฬาระหว่างประเทศอยู่แล้ว หากกระทำการใดๆ ก็จะส่งผลกระทบต่อวงการกีฬา ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน มีความจำเป็นจะต้องพิจารณาให้รอบคอบ ส่วนการรักษาความปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและทหารลงอยู่ด้วย ส่วนเรื่องกองเชียร์ ในสนามแทบจะไม่มีกองเชียร์ของกัมพูชาอยู่เลย จะมีก็เพียงเล็กน้อย
เมื่อถามว่า พิธีเปิดวันนี้จะสยบดราม่าที่ผ่านมาได้ใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นประธานการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการจัดงานการแข่งขัน พยายามนำทุกองคาพยพและสมาคมกีฬาทุกประเภทมาร่วมประชุมบูรณาการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ไขปัญหา และได้แต่งตั้งพลตำรวจเอกประจวบ วงศ์สุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเพื่อกำกับดูแลเรื่องของกีฬา และตั้งวอร์รูมแก้ปัญหาในทุกเรื่อง
ร.อ.ธรรมนัส ยังกล่าวย้ำว่า พิธีเปิดวันนี้ ไทยในฐานะเจ้าภาพ จะทำให้ดีที่สุด แต่ขอให้ดูผลพิธีเปิดซีเกมส์ในช่วงเย็นวันนี้ จะเป็นอย่างไร แต่มั่นใจว่าตนเองและรัฐบาลทำดีที่สุดแล้ว ซึ่งนายกรัฐมนตรี ก็ได้กำชับเรื่องนี้มาโดยตลอด