"ธรรมนัส" เผยนายกฯ ห่วงความปลอดภัยนักกีฬากัมพูชา​ กำชับดูแลเข้ม มั่นใจพิธีเปิดพร้อมแล้ว 100% ให้รอดูวันนี้สยบดราม่าได้หรือไม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"ธรรมนัส" ยอมรับนายกฯ ห่วงความปลอดภัยนักกีฬากัมพูชา​แข่งซีเกมส์​ กำชับมาตรการเข้ม​ มั่นใจพิธีเปิดพร้อม 100% แล้ว​ ลั่น​รัฐบาลทำดีที่สุด​ สยบดราม่าได้หรือไม่​รอดูวันนี้


วันนี้(9 ธ.ค.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี​ ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา​ กล่าวถึงพิธีเปิดการแข่งขันซีเกมส์​ ครั้งที่ 33​ ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ​ ว่า​ ต้องขอบคุณคำติชม แต่มั่นใจว่า​ ตอนนี้มีความพร้อม 100%

ส่วนเรื่องการดูแลนักกีฬาของกัมพูชา​ ร.อ.ธรรมนัส​ กล่าวยอมรับว่า​ ตอนแรกนายกรัฐมนตรี​ เป็นห่วงเรื่องนี้​ จึงได้สั่งการให้เพิ่มมาตรการ ดูแลความปลอดภัย

เมื่อถามว่าจะมีการแยกแยะเรื่องการแข่งขันกีฬากับปัญหาชายแดนได้ใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส​ กล่าวว่า​ เป็นเรื่องละเอียดอ่อน​ แต่ก็มีคณะกรรมการกีฬาระหว่างประเทศอยู่แล้ว หากกระทำการใดๆ​ ก็จะส่งผลกระทบต่อวงการกีฬา​ ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน​ มีความจำเป็นจะต้องพิจารณาให้รอบคอบ​ ส่วนการรักษาความปลอดภัย​ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและทหารลงอยู่ด้วย​ ส่วนเรื่องกองเชียร์​ ในสนามแทบจะไม่มีกองเชียร์ของกัมพูชาอยู่เลย จะมีก็เพียงเล็กน้อย

เมื่อถามว่า​ พิธีเปิดวันนี้จะสยบดราม่าที่ผ่านมาได้ใช่หรือไม่​ ร.อ.ธรรมนัส​ กล่าวว่า​ ในฐานะที่เป็นประธาน​การกีฬาแห่งประเทศไทยและนายอรรถกร ศิริลัทธยากร​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา​ เป็นประธานการจัดงานการแข่งขัน​ พยายามนำทุกองคาพยพ​และสมาคม​กีฬาทุกประเภทมาร่วมประชุมบูรณาการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน​ เพื่อแก้ไขปัญหา และได้แต่งตั้งพลตำรวจเอกประจวบ​ วงศ์สุข​ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา​ เป็นประธานเพื่อกำกับดูแลเรื่องของกีฬา และตั้งวอร์รูม​แก้ปัญหาในทุกเรื่อง​

ร.อ.ธรรมนัส​ ยังกล่าวย้ำว่า​ พิธีเปิดวันนี้ ไทยในฐานะเจ้าภาพ จะทำให้ดีที่สุด​ แต่ขอให้ดูผลพิธีเปิดซีเกมส์ในช่วงเย็นวันนี้ จะเป็นอย่างไร​ แต่มั่นใจว่าตนเองและรัฐบาลทำดีที่สุดแล้ว​ ซึ่งนายกรัฐมนตรี ก็ได้กำชับเรื่องนี้มาโดยตลอด

