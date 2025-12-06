“ธรรมนัส” ตรวจความพร้อมเส้นทางเสด็จฯ พิธีเปิดซีเกมส์ กำชับมาตรการความปลอดภัย มั่นใจโชว์ศักยภาพไทยสู่สายตาอาเซียน

“ธรรมนัส” ตรวจความพร้อมเส้นทางเสด็จฯ พิธีเปิดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 กำชับมาตรการความปลอดภัยเข้ม มั่นใจโชว์ศักยภาพเจ้าภาพไทยสู่สายตาอาเซียน
เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2568 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามความเรียบร้อยและความพร้อมของเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่จะจัดขึ้น ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 9 ธ.ค.นี้ เพื่อประเมินมาตรการรองรับทั้งด้านการจราจร ความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลของมหกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งภูมิภาคอาเซียนครั้งสำคัญ
การลงพื้นที่ครั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้ร่วมตรวจสอบจุดสำคัญตลอดเส้นทางการเสด็จฯ ทั้งจุดรับเสด็จ ทางเข้า–ออกสนาม ระบบดูแลความปลอดภัยภายในและนอกอาคาร รวมถึงพื้นที่โดยรอบที่คาดว่า จะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมชมพิธีเปิด โดยมี นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย ตลอดจนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ร.อ.ธรรมนัส ได้เน้นย้ำว่า การจัดพิธีเปิดซีเกมส์ครั้งนี้ถือเป็นภาพลักษณ์สำคัญของประเทศ ซึ่งประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพต้องเตรียมทุกขั้นตอนให้สมบูรณ์แบบที่สุด ทั้งด้านความปลอดภัย การต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้แทนแต่ละชาติ ตลอดจนการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ชมจากทั้งในและต่างประเทศ พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกันอย่างเข้มงวด เพื่อให้การเสด็จพระราชดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และพิธีเปิดสามารถถ่ายทอดความภาคภูมิใจของคนไทยสู่สายตานานาชาติได้อย่างงดงาม