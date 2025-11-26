คณะผู้บริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักกีฬาไทย พร้อมติดตามความพร้อมก่อนศึกซีเกมส์และพาราเกมส์

คณะผู้บริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นำโดย นายธันว์ วุฒิธรรม ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และประธานอนุกรรมการกลั่นกรองของกองทุนฯ พร้อมด้วย พลเอก ดร.สุภมนัส ภารพบ กรรมการบริหารกองทุนฯ และประธานอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ลงพื้นที่พบปะและให้กำลังใจนักกีฬาซีเกมส์และพาราเกมส์ของไทย ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าสู่การแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ รองนายกรัฐมนตรี (ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า) ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มุ่งมั่นสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาไทยทั้งด้านสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการฝึกซ้อม
คณะผู้บริหารได้ชี้แจงแนวนโยบายการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และการอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ซึ่งได้อนุมัติและดำเนินการแล้ว พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลจากผู้ฝึกสอนและนักกีฬา เพื่อประเมินสถานการณ์จริงและพัฒนาระบบการสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คณะผู้บริหารยังได้ตรวจเยี่ยม ที่พักนักกีฬา อาคาร 200 เตียง รวมถึงพื้นที่การเตรียมงานพิธีเปิดการแข่งขัน ณ ราชมังคลากีฬาสถาน เพื่อให้ทุกส่วนมีความพร้อมสูงสุด
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติยืนยันความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการทำงานของสมาคมกีฬา ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาไทยอย่างเต็มกำลัง เพื่อร่วมกันสร้างความสำเร็จในเวทีนานาชาติ และเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศ
ท้ายนี้ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมส่งแรงใจและแรงเชียร์ให้กับทัพนักกีฬาไทย ในมหกรรมกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9–20 ธันวาคม 2568 และการแข่งขัน อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20–26 มกราคม 2569 เพื่อร่วมกันผลักดันศักยภาพของนักกีฬาไทยสู่ความสำเร็จสูงสุด