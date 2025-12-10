ทัพซีเกมส์ไทยสัญญาณบวกคว้าทองวันแรก เดินหน้าเพื่อตำแหน่งเจ้าเหรียญทองรอบ 10 ปี

ทัพนักกีฬาไทยชุดสู้ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เดินหน้าคว้าเหรียญทอง ในวันแรก เป็นสัญญาณบวก ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เชิญชวนแฟนกีฬาส่งกำลังใจเชียร์ เพื่อให้ไทยก้าวไปสู่เป้าหมายเจ้าเหรียญทองอีกครั้งในรอบ 10 ปี
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า หลังจากเริ่มการชิงเหรียญรางวัลวันแรก ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2568 โดยทัพไทยประเดิมเหรียญทองแรกจาก “นาโน” วัชรกุล ลิ้มจิตรกร นักเทควันโดทีมชาติไทย ในประเภทท่ารำ ฟรีสไตล์ บุคคลหญิง ได้สำเร็จ และอีกหลายชนิดกีฬา เช่น จักรยาน และ ยูยิตสู ก็ต่างทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ช่วยกันคว้าเหรียญทองมาครองได้เช่นกัน
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวต่อว่า จากการประเมินเบื้องต้นหลายสมาคมยังคงทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ หลังจากนี้เชื่อว่ายังคงเดินหน้าคว้าเหรียญรางวัลได้แบบต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสุขให้แฟนกีฬาชาวไทย และเชื่อว่าจะทำได้ตามเป้าหมายที่ กกท. และสมาคมกีฬา ประเมินรวมกันไว้รวม 241 เหรียญทอง ดังนั้นขอเชิญชวนแฟนกีฬาช่วยกันส่งกำลังใจให้นักกีฬาของเรา เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายตำแหน่งเจ้าเหรียญทองอีกครั้ง หลังจากทำได้ครั้งล่าสุด ในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 28 ที่ประเทศสิงคโปร์ ปี 2015
“ส่วนกรณีกัมพูชาขอถอนจากการแข่งขันนั้น ในหนังสือที่ส่งมาไม่ได้มีการตำหนิประเทศไทย เพียงแต่กัมพูชากังวลเรื่องความปลอดภัยจึงขอถอนตัวไป ซึ่งที่ผ่านมาเราทำเต็มที่ ดูแลนักกีฬาเจ้าหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว ส่วนในพิธีเปิดก็ต้องชื่นชมแฟนกีฬาชาวไทย ที่ทำหน้าที่เจ้าบ้านได้อย่างดีเยี่ยม ต้อนรับนักกีฬากัมพูชาอย่างอบอุ่น และการถอนตัวของกัมพูชา จะไม่ส่งผลกระทบกับโปรแกรมการแข่งขันที่วางเอาไว้ เพราะเราเตรียมมาตรการรองรับไว้แล้ว” ผู้ว่าการ กกท. กล่าว