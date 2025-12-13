”ภูริพล“ ล็อคเป้าวิ่ง 200 เมตร 19 วินาที

“บิว” ภูริพล บุญสอน ลมกรดเจ้าของ 2 เหรียญทอง ซีเกมส์ 2025 กล่าวหลังคว้าเหรียญทองวิ่ง 200 เมตร ในศึกซีเกมส์ 2025 ได้ว่า รู้สึกดีใจและตื่นเต้นมาก และตื่นเต้นกว่าตอนลงแข่ง 100 เมตรอีก เพราะว่าวิ่งไกลกว่า แต่ก็เสียดายนิดหน่อย เพราะตั้งเป้าไว้ว่าอยากให้ต่ำกว่า 20 วินาที อยากได้สัก 19 วินาที ปลายๆ แต่ก็ไม่เป็นไร
“ผมพอใจมาก กับการวิ่งที่เวลาลดลงไป เพราะตัวเองห่างหายจากการซ้อมไปนานพอสมควร หลังบาดเจ็บ ไหนจะยังมีเรื่องทางโค้งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย กับการวิ่ง 200 เมตร และยังมีความเหนื่อยจากรอบคัดเลือกอีก“
”ก่อนหน้านี้รู้สึกกดดันมาก เพราะชาวไทยก็ให้ความสนใจกับการวิ่ง 200 เมตร ก็รู้สึกดีใจที่กลับมาวิ่งได้ ถ้าให้เลือกก็ชอบวิ่ง 100 เมตรมากกว่าเพราะระยะมันสั้นกว่า ขณะที่ 200 เมตร มันออกจะเยื้องไป 400 เมตรเสียมากกว่าในเรื่องของรายละเอียดต่างๆ”
นอกจากนี้ ภูริพล ยังกล่าวถึงโค้ช เจนทรี แบรดลีย์ โดยบอกว่า “รู้สึกว่าตัวเองทำได้ดีขึ้น เพราะได้โค้ชมาปรับทักษะต่างๆ แน่นอนว่าอนาคตมองถึงการทำเวลาต่ำกว่า 20 วินาที สำหรับโค้ชนั้นแม้จะทำงานร่วมกันได้ไม่นานแต่ก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเยอะมาก”
“ช่วงแรกที่ทำงานร่วมกันยอมรับว่ามีความคิดมากและรู้สึกปรับตัวได้ยาก ไม่มั่นใจว่าโค้ชจะช่วยให้ตัวเองดีขึ้นได้มั้ย แต่โค้ชก็บอกว่าขอให้เชื่อในตัวเขา และเขาก็มาทำให้ตัวเองดีขึ้นได้จริงๆ”