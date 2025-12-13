เบื้องหลังความสำเร็จ “บิ๊กแป๊ะ” พลิกโฉมส.กรีฑาไทย “บิว ภูริพล” เขย่ากรีฑาโลก

เบื้องหลังความสำเร็จ “บิ๊กแป๊ะ” พลิกโฉมสมาคมกีฬากรีฑาไทย จากนโยบายสู่สนาม เห็นผลใน 3 เดือน “บิว ภูริพล” ทะยาน 9.94 วินาที เขย่ากรีฑาโลก
การเปลี่ยนแปลงของกรีฑาไทยเริ่มเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม หลังจาก “บิ๊กแป๊ะ” นายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ตัดสินใจดึง เจนทรี แบรดลีย์ (Gentry Bradley) หรือที่นักกีฬาเรียกกันว่า “โค้ชจี” โค้ชชาวอเมริกันผู้เชี่ยวชาญด้านการวิ่งระยะสั้น เข้ามาดูแลการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาทีมชาติไทย ก่อนการแข่งขันซีเกมส์
โค้ชจีมีความเชี่ยวชาญในการฝึกนักวิ่งระยะ 100 เมตร, 200 เมตร และวิ่งผลัด ผ่านประสบการณ์ทำงานกับนักกีฬาในหลายภูมิภาค ทั้งเอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และสหรัฐอเมริกา โดยได้รับมอบหมายให้ดูแลนักกีฬาทีมชาติไทยในกลุ่มวิ่งระยะสั้นโดยตรง
ภายใต้การทำงานของโค้ชจี รูปแบบการฝึกซ้อมถูกปรับให้มีความเป็นระบบและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ไม่ใช่เพียงการเพิ่มความหนักของการฝึก แต่เน้นการ วิเคราะห์รายบุคคล อย่างละเอียด ตั้งแต่การออกตัว การถ่ายแรง การใช้พลังในแต่ละช่วงระยะ การฟิตร่างกาย ไปจนถึงการฟื้นฟูให้เหมาะสมกับสรีระและศักยภาพของนักกีฬาแต่ละคน
ผลลัพธ์เริ่มปรากฏชัดในสนามแข่งขัน โดยเฉพาะ “บิว” ภูริพล บุญสอน นักกรีฑาวิ่งระยะสั้นทีมชาติไทย ที่สามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ และสร้างผลงานวิ่ง 100 เมตร ต่ำกว่า 10 วินาที ด้วยเวลา 9.94 วินาที ได้สำเร็จ ในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33
ความสำเร็จครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นสถิติสำคัญของตัวนักกีฬาเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงทิศทางใหม่ของสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ที่มุ่งยกระดับทีมชาติไทยอย่างเป็นระบบ ทั้งในเป้าหมายระยะสั้นในการลุ้นเหรียญรางวัลในซีเกมส์ และเป้าหมายระยะยาวในการผลักดันกรีฑาไทยให้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค
นี่คือบทพิสูจน์ว่า เมื่อผู้นำกล้าเปลี่ยน เลือกผู้เชี่ยวชาญให้ตรงจุด และวางระบบอย่างถูกต้อง นักกีฬาไทยก็พร้อมก้าวสู่เวทีโลกอย่างแท้จริง
