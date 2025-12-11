"บิว-ภูริพล" ผงาดเหรียญทอง วิ่ง 100 ม. ซีเกมส์ หลังกดสถิติ 9.94 วิ ในรอบคัดเลือก

"บิว" ภูริพล บุญสอน ลมกรดหนุ่มทีมชาติไทย ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ วิ่ง 100 เมตร ชาย ในศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ด้วยการกดสถิติ 9.94 วินาที (กับลม +0.7 m/s) ทำลายสถิติการวิ่งที่ดีที่สุดของตัวเอง
โดยการแข่งกรีฑาในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา ไฮไลท์สำคัญคือการชิงชัยในประเภทวิ่ง 100 เมตร "บิว" ภูริพล บุญสอน ลงทำการแข่งขัน
ปรากฎว่ารอบคัดเลือก ภูริพล เข้าเส้นชัยอันดับ 1 ทิ้งห่างคู่แข่งแบบขาดลอย ก่อนกดสถิติ 9.94 วินาที (ลม +0.7 m.s) ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ที่จะทำการแข่งขันในเวลา 18.50 น.
ขณะที่ โอ๊ต-ธวัชชัย หีมเอียด อีกหนึ่งนักวิ่งไทยในอีเวนต์เดียวกัน วิ่งเข้าเส้นเป็นอันดับ 3 ของฮีตที่ 2 ด้วยเวลา 10.35 วินาที ได้เข้าไปลุ้นเหรียญทองเช่นกัน
ส่วนการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ปรากฎว่า "บิว-ภูริพล" เร่งสปีดเข้าเส้นชัยอันดับ 1 ด้วยสถิติ 10.00 วินาที คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จ
อันดับ 2 เป็นของ ซอห์รี มูฮัมหมัด จากอินโดนีเซีย เวลา 10.25 วินาที และอันดับ 3 เป็นของ มูฮัมเหม็ด รอสลี อิฟติคาร์ จาก มาเลซีย เวลา 10.26 วินาที