เทควันโดกวาดอีก 3 ทองซีเกมส์จากประเภทต่อสู้

จอมเตะไทยกวาด 3 เหรียญทอง ในการแข่งขันเทควันโด กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.68 ซึ่งเป็นการแข่งขันวันที่สอง แต่เป็นวันแรกของประเภทต่อสู้ ซึ่งมีการชิงชัยในประเภทต่อสู้ 4 เหรียญทอง
รุ่น 46 กก.หญิง “อิม” พัชรกัญน์ พูลเกิด รอบก่อนรองชนะเลิศ ชนะ แสงดาว หอมสมบัด จากลาว 2-0 ยก 10-2, 13-1 ผ่านเข้าไปชนะ เหวียน ธิ ไม จากเวียดนาม 2-0 ยก 10-2, 17-15 ทำให้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ พบกับ คลาเรนซ์ ซาร์ซ่า จากฟิลิปปินส์ และเป็น พัชรกัญน์ที่แน่นอนกว่าชนะไป 2-0 ยก 7-2, 12-2 คว้าเหรียญทองไปครอง
รุ่น 67 กก.หญิง “แก้มขวัญ” ปิยะฉัตรฤทัย ชารีวรรณ ลงแข่งขัน ซึ่งรุ่นมี 3 คน แต่วานน์ บอรีย์ จากกัมพูชาถอนตัว ทำให้ ปิยะฉัตรฤทัยที่จะต้องแข่งขันกับเคย์ ธเว มอน ลิน จากเมียนมา ในรอบรองชนะเลิศ เปรียบเสมือนรอบชิงชนะเลิศทันที และเป็น ปิยะฉัตรฤทัยที่ชนะไป 2-0 ยก 28-6, 29-4 ประเดิมคว้าเหรียญทองแรกให้เทควันโดต่อสู้ไทยในซีเกมส์ครั้งนี้
รุ่น 87 กก.ชาย “โช” ชายชล โช รอบรองชนะเลิศ ชนะ โอซานานโด นา ไครูดิน จากอินโดนีเซีย 2-0 ยก 8-6, 19-4 ผ่านเข้าชิงชนะเลิศ มูฮัมหมัด เซียฟิค ซูเบอร์ จากมาเลเซีย ทั้งคู่บู๊กันอย่างดุดัน ยกแรกชายชลแพ้ไปก่อน 5-10 ยกสอง หนุ่มไทยดักจังหวะเตะเอาชนะไป 8-3 ต้องตัดสินกันยกสุดท้าย เป็นชายชลที่ชนะไปได้ 10-5 และชนะ 2-1 ยก คว้าเหรียญทองที่ 3 ให้ทีมเทควันโดต่อสู้ไทย
รุ่น 54 กก.ชาย “อาร์มี่” วิศวกร ใจชู ลงแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ แพ้ เคิร์ท ไบรอัน บาร์โบซ่า จากฟิลิปปินส์ 1-2 ยก 15-3, 11-13, 15-16 ทั้งๆ ที่ในยกสาม นำห่างถึง 12-3 ก่อนแพ้ไป 15-16 ตกรอบไป