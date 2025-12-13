“สุรจนา” คว้าทองยกเหล็กซีเกมส์ เหรียญที่ 2 ให้ไทย

ยกน้ำหนัก ซีเกมส์ 2025 รุ่น 53 กิโลกรัม หญิง มีชิงชัย 8 คน ทีมไทยส่ง “ออย” สิบตรีหญิง สุรจนา คำเบ้า เจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเมส์ ”ปารีส 2024“ ลุ้นเหรียญรางวัล โดยท่าสแนตช์ สุรจนา ยกผ่านรวด 84, 87 และ 89 กิโลกรัม ส่วนท่าคลีนแอนด์เจิร์ก สุรจนา ยกผ่านรวด สถิติ 107, 110, 115 กิโลกรัม ทำให้น้ำหนักรวมมี 204 กิโลกรัม คว้าเหรียญทองที่ 2 ให้ทีมจอมพลังไทย
ส่วน เหรียญเงินเป็นของ ฮอย เฮือง เหงียน จากเวียดนาม 197 กิโลกรัม (ท่าสแนทช์ 88 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 109 กิโลกรัม) และ เหรียญทองแดง ยาร์ นอว์ ตา โบ จากเมียนมา 191 กิโลกรัม (ท่าสแนทช์ 81 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 110 กิโลกรัม)
หลังจบการแข่งขัน สุรจนา กล่าวว่า พอใจกับสถิติมาก แม้จะผ่านเวทีโอลิมปิกเกมส์มาแล้ว แต่ยอมรับว่ารู้สึกกดดันเพราะลงแข่งขันในประเทศไทย ต้องพยายามทำให้ดีที่สุด ต้องตั้งสมาธิให้นิ่ง หลังจากนี้จะกลับไปฝึกซ้อมให้แข็งแกร่งมากขึ้น เพื่อเตรียมตัวลงแข่งขันในรายการต่อๆ ไป
สรุปผลงานทีมจอมพลังไทยเปิดฉากอย่างสวยงามลงแข่งขัน 3 รุ่น คว้ามาได้ 2 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน