ทีมหวดหนุ่มไทย ทะยานป้องกันแชมป์ ชิงทองกับ อินโดฯ ศึกซีเกมส์ 2025

การแข่งขันเทนนิส "ซีเกมส์ 2025" ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2568 ในประเภททีมชาย รอบรองชนะเลิศ แข่งขันกันท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักจากผู้ชมทั้งไทยและต่างชาติที่เดินทางมาชมถึงขอบสนาม
ทีมชาย รอบรองชนะเลิศ ทีมไทย (วาง 1) ดีกรีแชมป์ 2 สมัยติด (ซีเกมส์ 2021 และ 2023) เอาชนะ ทีมมาเลเซีย (วาง 3) ได้ 3 คู่รวด โดยคู่แรก เดี่ยวมือ 2 "บูม" กษิดิศ สำเร็จ ชนะ ดาร์ชัน คูมาร์ 6-3, 6-2 จากนั้นคู่สอง เดี่ยวมือ 1 แม็กซิมัส ภราพล โจนส์ (ลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลีย) เอาชนะ มิตสึกิ เหว่ย คัง ลีออง ของมาเลเซีย 6-1, 6-0 และประเภทคู่ ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์ กับ วิชยา ตรงเจริญชัยกุล ชนะ เหา เซิง คอย กับ มิตสึกิ ลีออง ด้วยสกอร์ 6-2, 7-6(3)
ทีมนักหวดหนุ่มไทย จะป้องกันแชมป์กับ อินโดนีเซีย (ทีมวาง 2) ที่ตัดเชือกชนะ ฟิลิปปินส์ 2-1 คู่ ทั้งนี้ จากสถิติที่ผ่านมา ไทยกับอินโดนีเซีย พบกันในรอบชิงฯ มาแล้ว 7 ครั้ง ไทยชนะ 4 ครั้ง