ทัพไทยโกยแล้ว 41 ทอง นำโด่งตารางเหรียญซีเกมส์

ทัพนักกีฬาไทยโกยแล้ว 41 เหรียญทอง นำโด่งเป็น จ่าฝูง ตารางเหรียญรางวัล กีฬาซีเกมส์ 2025 หลังผ่านการแข่งขันวันที่สอง เมื่อ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมา
ในวันที่สองของการชิงชัยอย่างเป็นทางการนั้น นักกีฬาไทย เก็บมาได้อีกถึง 22 เหรียญทอง ทำให้เหรียญรวม ขยับเพิ่มเป็น 41 เหรียญทอง 24 เหรียญเงิน 14 เหรียญทองแดง
ด้านเวียดนาม เจ้าเหรียญทองครั้งก่อน ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 2 ของตารางเหรียญรางวัลรวม คว้าไปแล้ว 14 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 27 เหรียญทองแดง
อินโดนีเซีย รั้งอันดับ 3 คว้าไปแล้ว 13 เหรียญทอง 20 เหรียญเงิน 13 เหรียญทองแดง, อันดับ 4 สิงคโปร์ 9 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน 13 เหรียญทองแดง และอันดับ 5 ฟิลิปปินส์ 5 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 21 เหรียญทองแดง