ทัพเอ็กซ์ตรีมไทยประเดิมสวย โชว์ลีลาคว้า 2 เหรียญทองซีเกมส์

เริ่มแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม พ.ศ. 2568
โดยในกีฬา วอเตอร์สกี เวคเซิร์ฟ และเวคบอร์ด ภายใต้การดูแลของ สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย แข่งขันที่แรบบิท เลค หนอกจอก นักกีฬาไทยสามารถคว้าได้ถึง 2 เหรียญทอง จากการแข่งขันวันที่ 11 ธันวาคม
เริ่มด้วยการแข่งขัน เวคเซิร์ฟ ประเภททีม รายการนี้ใช้ผลงานรวมของนักกีฬา 3 คนที่ทำผลงานดีสุด จากจำนวนสมาชิกทีมละ 4 คน นักกีฬาไทย ประกอบด้วย ทรงกลด โจมบุญ, แพททริค ว่องวุฒิ แม็คอาร์เธอร์, แอนนิซา ฐิตา ฟลิน และ กานต์ทิตา ฉายเลี่ยม สามารถช่วยกันเก็บคะแนนได้มากถึง 240 คะแนน คว้าเหรียญทองไปครอง เหรียญเงิน อินโดนีเซีย เหรียญทองแดง มาเลเซีย
ขณะที่การแข่งขัน เวคบอร์ด ประเภททีม ใช้ผลงานรวมของนักกีฬา 3 คนที่ทำผลงานดีสุด จากจำนวนสมาชิกทีมละ 4 คนเช่นกัน นักกีฬาไทย ประกอบด้วย พิสิษฐ์ มหัทธนจาตุภัทร, ปิติ ศิริทัศนกุล, แพรพิมพ์ พิพัฒน์สวัสดิ์ และ ลลดา หลิว ก็ช่วยกันคว้าเหรียญทองได้เช่นกัน ด้วยคะแนนรวม 220 คะแนน เหรียญเงิน อินโดนีเซีย และเหรียญทองแดง ฟิลิปปินส์
โปรแกรมถัดไปของสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมฯ เตรียมลุ้นเหรียญทองจากสเก็ตบอร์ด ประเภทพาร์คโบลว์ วันที่ 13 ธันวาคม 2568 ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยจะมีการชิงชัย 2 เหรียญทอง ในประเภทบุคคลชาย และบุคคลหญิง ซึ่งนักกีฬาไทย ลงชิงชัยทั้งสิ้น 4 คน ประกอบด้วย ไบรอัน อุปพงษ์, กรวิชญ์ เกตแก้ว, ศิริยา บราวน์ และ จันทร์ธารา บราวน์