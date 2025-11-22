“สิรวิชญ์” พ่ายแชมป์โลก ชวดเหรียญเทควันโดแบงค็อกฯกรังด์ปรีซ์ชาลเลนจ์

“ฟาอีส” สิรวิชญ์ มะหะหมัด จอมเตะเหรียญเงิน ม.โลก 2023 หักด่านเอาชนะจอมเตะแดนกิมจิในรอบ 16 คน รุ่น 58 กก.ชาย ศึกเทควันโด แบงค็อก 2025 เวิลด์ เทควันโด กรังด์ปรีซ์ ชาลเลนจ์ แต่เข้าพ่ายอีกหนึ่งจอมเตะเกาหลีใต้ แชมป์โลก 2 สมัย แบ จุนโซล ในรอบ 8 คน ชวดเหรียญรางวัลอย่างน่าเสียดาย ทำให้ผ่านการชิงชัย 2 วัน ทัพจอมเตะไทยยังมี 1 ทองแดงติดมือเท่าเดิม
การแข่งขันเทควันโด “แบงค็อก 2025 เวิลด์ เทควันโด กรังด์ปรีซ์ ชาลเลนจ์“ กำหนดแข่งขัน 21-24 พ.ย.2568 ที่อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก ล่าสุดเมื่อ 22 พ.ย.ที่ผ่านมา แข่งขันเป็นวันที่สอง โดยวานนี้ (21 พ.ย.68) ประเดิมแข่งขันวันแรก ไทยคว้ามาได้แล้ว 1 เหรียญทองแดง จาก “อิม” พัชรกัญน์ พูลเกิด รุ่น 49 กก.หญิง
ในวันที่สอง ไทยส่งนักกีฬาลงแข่งขันอีก 5 คน โดยรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 58 กก. ส่งแข่งขัน 4 คน โดย “ฟาอีส” สิรวิชญ์ มะหะหมัด เจ้าของเหรียญเงิน ม.โลก 2023 ที่เฉินตู ทำผลงานได้ใกล้เคียงกับการลุ้นเหรียญรางวัลมากที่สุด หลังในรอบแรก (32 คน) เอาชนะ หวัง เอียน มองดากา จากสหรัฐฯ 2-0 ยก (5-4, 11-0)
จากนั้นเจ้าตัวมาระเบิดฟอร์มพลิกเอาชนะ หยาง ฮุยฉาน มือ 6 ของรายการ จากเกาหลีใต้ 2-0 ยก (17-9, 15-4) น่าเสียดายที่ในรอบก่อนรองชนะเลิศ ต้องมาเจอของแข็ง อย่าง แบ จุนโซล ดีกรีแชมป์โลก 2 สมัย ปี 2019 และ 2023 ซึ่ง “ฟาอีส” แม้จะสู้เต็มที่ แต่ยังพ่ายไป 0-2 ยก (0-12, 11-18) ทำให้ต้องยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบ 8 คนสุดท้าย
หลังเกม “ฟาอีส“ ซึ่งมีชื่อลุยศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในเดือนธ.ค.นี้ เปิดใจหลังการแข่งขันว่า เสียดายที่ไม่สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาครองได้ ส่วนตัวคิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้ แต่การมาเจอกับแชมป์โลกจากเกาหลีใต้ในรอบ 8 คน ก็เป็นงานที่ยากมากๆ อย่างไรก็ตามการลงแข่งขันแมตช์นี้ทำให้ตนเองเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองในหลายๆจุดอยู่ ซึ่งก็เป็นการบ้านที่ต้องกลับไปปรับแก้ ก่อนเข้าร่วมซีเกมส์ ซึ่งตนก็ตั้งเป้าและมั่นใจว่าจะคว้าเหรียญทองได้
ด้านผลงานของอีก 3 จอมเตะไทยที่ลงชิงชัยในรุ่น 58 กก.ชาย ต่างจอดป้ายในรอบ 32 คน โดย ธนัช เตชะรัตนวิบูลย์ พ่ายให้กับ โอมอนจอน โอตาโจนอฟ ดีกรีเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลก 2023 ในรุ่น 54 กก.ชาย จากอุซเบกิสถาน 0-2 ยก (4-12, 2-5), วิศวกร ใจชู พ่าย คอนสแตนตินอส ดิมิโทรปูลอส จากกรีซ 0-2 ยก (3-9, 3-16) และ อิทธิพร สินสังข์ แพ้ จาฟาร์ อัล-ดาอูด จากจอร์แดน 0-2 ยก (0-1, 3-3 คะแนนดิบ)
ขณะที่รุ่น 67 กก.ขึ้นไปหญิง 1 คน กัญจ์ณาลักษณ์ ชื่นชูกลิ่น จอดป้ายที่รอบ 16 คน หลังพ่ายให้กับ ซู เจ๋อฉี ดีกรีเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลก 2025 ในรุ่น 73 กก.หญิง ไป 0-2 ยก (0-7, 0-4) ทำให้ผ่านสองวันของการชิงชัย ทัพจอมเตะไทยยังคงมี 1 เหรียญทองแดงเท่าเดิม ส่วนโปรแกรมแข่งขันวันอาทิตย์ 23 พ.ย.นี้ นักกีฬาไทยมีคิวลงชิงชัย 1 คน จาก ปิยะฉัตรฤทัย ชารีวรรณ รุ่น 67 กก.หญิง