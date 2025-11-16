ดุสิตโพลหวังซีเกมส์ส่งเสริมท่องเที่ยวศก. ฝากรบ.เข้มความปลอดภัย หมอนทองฟีเวอร์ทำสนใจบอลเพิ่ม

สวนดุสิตโพล เผย ส่วนใหญ่ทราบไทยเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ ครั้งที่ 33 คาดหวังส่งเสริมการท่องเที่ยวและศก. มองไทยคว้าเหรียญทองได้จากกรีฑา ฝากรบ.ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเรียบร้อยภายในงาน จากกระแสหมอนทองฟีเวอร์ ทำสนใจฟุตบอลเพิ่ม
วันนี้ (16พ.ย.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “คนไทยกับซีเกมส์ ครั้งที่ 33” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,281 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2568 สรุปผลได้ ดังนี้
1. ประชาชนทราบหรือไม่ว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568
อันดับ 1 ทราบ 82.67%
อันดับ 2 ไม่ทราบ 17.33%
2. สิ่งที่ประชาชนคาดหวังจากการที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดซีเกมส์ครั้งนี้
อันดับ 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในประเทศ 68.85%
อันดับ 2 สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ 61.12%
อันดับ 3 การพัฒนาสนามกีฬาและโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬา 60.66%
3. ประชาชนคิดว่าทีมไทยจะสามารถคว้าเหรียญทองจากกีฬาชนิดใดได้บ้าง
อันดับ 1 กรีฑา 22.25%
อันดับ 2 มวยไทย 12.18%
อันดับ 3 เซปัก ตะกร้อ 11.01%
อันดับ 4 วอลเลย์บอล 10.07%
อันดับ 5 เทควันโด 8.90%
4. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกรัฐบาลในการจัดซีเกมส์ครั้งนี้
อันดับ 1 ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเรียบร้อยภายในงาน 66.98%
อันดับ 2 อำนวยความสะดวกให้นักกีฬา เช่น ที่พัก การเดินทาง การฝึกซ้อม 61.59%
อันดับ 3 สนับสนุนงบประมาณให้นักกีฬาไทยอย่างเต็มที่ 58.78%
5. จากกระแสฟุตบอล “หมอนทองฟีเวอร์” ทำให้ประชาชนสนใจกีฬาซีเกมส์มากขึ้นหรือไม่
อันดับ 1 สนใจเฉพาะกีฬาฟุตบอลมากขึ้น 35.83%
อันดับ 2 สนใจกีฬาอื่น ๆ มากขึ้น 31.15%
อันดับ 3 สนใจเหมือนเดิม 27.17%
อันดับ 4 ไม่สนใจ 5.85%