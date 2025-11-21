“พัชรกัญน์” ฮึดหยิบทองแดง ประเดิมคว้าเหรียญศึกแบงค็อกฯเทควันโดให้ไทย

“อิม” พัชรกัญน์ พูลเกิด ฮึดสู้หยิบเหรียญทองแดง รุ่น 49 กก.หญิง ให้ทีมจอมเตะไทย ในวันแรก ศึกเทควันโด “แบงค็อก 2025 เวิลด์ เทควันโด กรังด์ปรีซ์ ชาลเลนจ์” หลังเอาชนะจอมเตะมะกัน 2-0 ยก ในรอบชิงทองแดง “บิ๊กเอ” มองศึกนี้ไทยได้ประโยชน์เพียบ เพราะสมาคมส่งนักกีฬาได้เต็มพิกัด เพื่อลุยกับยอดฝีมือระดับโลก รวมถึงยังได้เม็ดเงินมหาศาลเข้าประเทศ พร้อมมั่นใจจอมเตะไทยมีเหรียญทองติดมือ
การแข่งขันเทควันโด “แบงค็อก 2025 เวิลด์ เทควันโด กรังด์ปรีซ์ ชาลเลนจ์“ กำหนดแข่งขัน 21-24 พ.ย.2568 ที่อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก โดยรายการนี้ ประเทศไทยรับหน้าที่เจ้าภาพต้อนรับนักกีฬาจากทั่วโลกในการชิงชัยกันทั้งหมด 8 รุ่น ล่าสุดเมื่อ 21 พ.ย.ที่ผ่านมา เปิดฉากแข่งขันวันแรก มีชิงชัย 2 รุ่น คือ 49 กก.หญิง กับ 68 กก.ชาย
รุ่น 49 กก.หญิง ไทยส่งแข่งขัน 4 คน โดย “อิม” พัชรกัญน์ พูลเกิด เจ้าของเหรียญทอง เอเชียน คลับ เทควันโดแชมเปี้ยน ชิพ 2025 ที่จีน ได้บายรอบแรก แลประเดิมรอบ 16 คน ชนะ เมลินา จิออจิโอ ที่เฉือนดาวรุ่งของไทย “บัว” ปานบัว โมรมัต 2-1 ยก ไปได้ โดย พัชรกัญน์ ชนะไม่ยาก 2-0 ยก (6-0, 5-1) เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ มาดวลกับ “แนต” ชุติกาญจน์ จงกลรัตนวัฒนา ที่ได้บายรอบแรกเช่นกัน ก่อนที่รอบ 16 คน จะเตะชนะ กาลินา เมดเวเดวา นักกีฬาจากชาติเป็นกลาง 2-0 ยก (6-4, 9-9 ชนะคะแนนดิบ)
รอบก่อนรองชนะเลิศ เป็นทาง พัชรกัญน์ ที่ทำได้ดีกว่าเบียดเอาชนะ ชุติกาญจน์ 2-0 ยก (1-0, 0-0 ชนะคะแนนดิบ) น่าเสียดายที่ในรอบตัดเชือก เจ้าตัวพ่ายให้กับ ฟู่ เสี่ยวหลู เจ้าของเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลก 2025 จากจีนหวุดหวิด 1-2 ยก (3-1, 2-4, 0-4) ทำให้ต้องไปชิงเหรียญทองแดงกับมาธา มาญา จากสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม เป็นจอมเตะสาวไทยที่เอาชนะไป 2-0 ยก (3-1, 0-0 ชนะคะแนนดิบ) คว้าเหรียญทองแดงมาครอง โดยนับเป็นการประเดิมเหรียญแรกให้ไทยด้วยในทัวร์นาเมนต์นี้ ขณะเดียวกัน “พัชรกัญน์” ยังได้เงินรางวัล 1,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 32,510 บาท เป็นรางวัลด้วย
ด้าน “กีตาร์” กมลชนก สีเคน เจ้าของรองแชมป์โลก 2023 ในรุ่น 46 กก. อีกหนึ่งความหวังของไทย ที่ได้บายรอบแรก พลิกพ่าย เลลู คาซาโนวา จากอุซเบกิสถาน 0-2 ยก (5-10, 0-2) จอดป้ายรอบ 16 คน
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก.ชาย ไทยส่ง 4 คน โดย “บอล” ณภัทร ศรีติมงคล เจ้าของเหรียญทองแดง ม.โลก 2023 ที่เฉินตู ลงสนามรอบแรก (รอบ 64 คน) ดวล มุน จินโฮ จากเกาหลีใต้ ผลปรากฎว่า ณภัทร พ่ายไป 0-2 ยก (1-6, 1-12) ขณะที่ “บิว” ธนภูมิ เฟื่องน้อย ต้าน จาง จุ้น อดีตแชมป์โลก 2019 และเหรียญทองแดงโอลิมปิก 2020 ไม่ไหว พ่ายไป 0-2 ยก (5-9, 7-14) ตกรอบ 64 คนเช่นกัน
ส่วน “ไออ้อน” กฤตยชญ์ พร้อมปัจจุ ดาวรุ่งดีกรีเหรียญทองแดง เยาวชนโลก 2024 สู้เต็มที่ แต่มาแผ่วช่วงท้ายทั้ง 2 ยก พ่าย ดามีร์ ชูเลนอฟ จากคาซัคสถาน 0-2 ยก (6-7, 5-8) ตกรอบ 64 คน ด้าน “ตังค์“ นิธิกร ลำเภา ตกรอบ 64 คนเช่นกัน หลังพ่ายให้ นาวีน จากอินเดีย 0-2 ยก (9-17, 8-8 แพ้คะแนนดิบ)
”อิม“ พัชรกัญน์ เปิดเผยว่า พอใจกับเหรียญทองแดงที่ทำได้ เพราะคว้าเหรียญไม่ได้มาหลายแมตช์แล้ว แต่ก็แอบเสียดายเล็กน้อย ที่พ่ายคู่แข่งช่วงท้ายในรอบรองชนะเลิศ อย่างไรก็ตามเหรียญทองแดงครั้งนี้ ถือว่าช่วยสร้างความมั่นใจได้มา ก่อนแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งตนก็ตั้งเป้าจะคว้าเหรียญทองให้ได้ โดยตนจะลงแข่งขันในรุ่น 46 กก. ส่วนคู่แข่งสำคัญมองว่าจะเป็นอินโดนีเซีย และเวียดนาม
ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย เผยว่า เป็น 10 ปีแล้ว ที่ไทยไม่ได้จัดกิจกรรมระดับนานาชาติเลย ส่วนใหญ่จะเป็นการส่งนักกีฬาไปแข่งขันต่างประเทศ การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสของนักกีฬาไทยที่จะได้ลงแข่งขันเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ซึ่งเราในฐานะเจ้าภาพได้โควตาเต็มพิกัดในการส่งนักกีฬาลงรุ่นละหลายคน ซึ่งครั้งนี้เราส่งรวม 22 คน ส่วนต่างประเทศมือดีๆก็มากันเยอะ อย่างเช่น สเปน ที่นำทัพมาโดย อาเดรียนา เซเรโซ อิเกลเซียส ที่เคยชิงเหรียญทองกับ พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ ในศึกโอลิมปิก 2020 ขณะเดียวกันตนยังมองว่าทัวร์นาเมนต์นี้ยังสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้เกิดขึ้นในเศรษฐกิจไทยอีกด้วย ส่วนเป้าหมายรายการนี้ เราก็อยากเห็นนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองให้ได้ ส่วนจะกี่เหรียญต้องรอดูกัน
ด้าน ธนฑิตย์ รักตะบุตร เลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานจัดการแข่งขัน เผยว่า สำหรับการจัดแข่งขันรายการนี้ เราได้รับคำชื่นชมจากสหพันธ์เทควันโดโลก และชาติที่เข้าร่วมเป็นอย่างมาก ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนสมาคม และทำให้การแข่งขันรายการนี้เกิดขึ้นได้ โดยการแข่งขันจะมีขึ้น 21-24 พ.ย.นี้ เปิดเข้าชมฟรี แฟนๆกีฬาสามารถเข้ามาชมได้ฟรีที่สนาม หรือหากไม่สะดวกมาชม สามารถชมสดได้ที่สดผ่าน www.bugaboo.tv
สำหรับโปรแกรมวันเสาร์ที่ 22 พ.ย.นี้ นักกีฬาไทยมีโปรแกรมลงแข่งขันอีก 5 คน ได้แก่ รุ่นน้ำหนัก 67 กก.ขึ้นไปหญิง 1 คน กัญจ์ณาลักษณ์ ชื่นชูกลิ่น และรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 58 กก. ชาย 4 คน ประกอบด้วย ธนัช เตชะรัตนวิบูลย์, วิศวกร ใจชู, อิทธิพร สินสังข์ และ สิรวิชญ์ มะหะหมัด