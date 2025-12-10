แบดมินตันสาวไทย ปราบ อินโดนีเซีย 3-1 คู่ คว้าทองทีมหญิง สมัยที่ 7 ติดต่อกัน

แบดมินตัน ในมหกรรม ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (SEA Games 2025) แข่งขันที่ ยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประเภททีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ ทีมชาติไทย แชมป์เก่าและแชมป์ 9 สมัย พบกับ อินโดนีเซีย รองแชมป์เก่า และแชมป์ 14 สมัย เกมนี้ รัชนก อินทนนท์ มือ 8 ของโลกลงเดี่ยวมือ 2 แข่งเป็นคู่ที่ 3 ตบเอาชนะ เกรกอเลีย มาริสก้า ตุนจุง มือ 10 โลก ไป 2-0 เกม 21-7, 21-15 ช่วยให้ไทยพลิกขึ้นนำเป็น 2-1 คู่
สุดท้ายเป็นทีมสาวไทยที่ปิดแมตช์เอาชนะไป 3-1 คู่ คว้าเหรียญทองได้เป็นสมัยที่ 7 ติดต่อกัน และเป็นแชมป์สมัยที่ 10 ขณะเดียวกัน ยังเป็นเหรียญทองซีเกมส์เหรียญที่ 4 ของรัชนกอีกด้วย