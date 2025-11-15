“บาส-เฟม-เมย์“ ฟอร์มเด็ด ทะลุชิงขนไก่คุมาโมโตะ

การแข่งขันแบดมินตัน คุมาโมโตะ มาสเตอร์ส เจแปน 2025 รายการระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 500 ชิงเงินรางวัลรวม 475,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 15,437,500 บาท ที่เมืองคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 15 พ.ย.ที่ผ่านมา เดินทางเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้ว ซึ่งมีนักกีฬาไทยกรุยทางผ่านเข้ามาถึงรอบนี้ 2 ประเภท
ประเภทคู่ผสม “บาส“ เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ “เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มือ 3 ของโลก มีลุ้นคว้าแชมป์เวิลด์ทัวร์ที่ 7 ร่วมกัน หลังเอาชนะ อากิระ โคกะ กับ มิซากิ มัตสึโมโตะ คู่เจ้าถิ่น 2-0 เกม 21-19, 21-12 “บาส-เฟม” ซึ่งเป็นแชมป์เก่ารายการนี้ ผ่านเข้าไปดวลกับ ทอม กิเกล และ เดลฟิน เดอรัว คู่มือ 5 ของโลก จากฝรั่งเศส ในรอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ที่ 16 พ.ย.นี้
“เมย์” รัชนก อินทนนท์ หญิงเดี่ยว มือ 9 ของโลก มีลุ้นแชมป์เวิลด์ทัวร์ที่ 2 ในปีนี้ หลังเค้นฟอร์มเก่ง ตบเอาชนะ โนโซมิ โอกูฮาระ มือ 32 ของโลก จากญี่ปุ่น 2-1 เกม 21-18, 10-21, 21-14 ในรอบตัดเชือก หญิงเดี่ยว แบดมินตัน คุมาโมโตะ มาสเตอร์ส เจแปน 2025 ที่ญี่ปุ่น
รอบชิงชนะเลิศ รัชนก จะผ่านเข้าไปดวลกับ แกรกอเรีย มาริสกา ทุนจุง มือ 11 ของโลก จากอินโดนีเซีย ที่เอาชนะ ชิว ปิน เชียน มือ 20 ของโลก จากไต้หวัน