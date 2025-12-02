“เมย์”​ ทิ้งทวนขนไก่ซีเกมส์ที่ไทย “วิว” ไม่เต็มร้อยขอลงบู๊แค่ทีมชาย

ทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย นำทัพโดย “เมย์” รัชนก อินทนนท์, “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์, “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ และ “บาส“ เดชาพล พัววรานุเคราะห์ ลงฝึกซ้อมร่วมกัน ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนลุยศึกซีเกมส์ 2025 ที่สนามแบดมินตันพาเพลิน รังสิต จังหวัดปทุมธานี เมื่อ 2 ธ.ค.ที่ผ่านมา
“วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักแบดมินตันชายเดี่ยว ชายเดี่ยวมือ 3 ของโลก กเผยว่า ตนเองจะลงแข่งประเภททีม ไม่แข่งประเภทเดี่ยว เพราะร่างกายยังไม่เต็มร้อย และเพิ่งผ่าฟันคุดมา ทำให้ก่อนยังซ้อมได้ไม่เต็มที่ ซึ่งหลังจากได้กลับมาซ้อมสภาพร่างกายอยู่ที่ 80 เปอร์เซ็นต์ ถือเป็นช่วงที่ดีในการฝึกซ้อม
ขณะที่ “เมย์” รัชนก อินทนน์ นักแบดมินตันหญิงเดี่ยว หญิงเดี่ยว 8 ของโลก เผยว่า ซีเกมส์ 2025 จะเป็นซีเกมส์ครั้งสุดท้ายของตัวเอง ซึ่งตนก็จะลงทั้งประเภททีมและเดี่ยว ส่วนตัวยอมรับว่าไม่ง่าย เพราะทั้ง อินโดนีเซีย สิงคโปร์ หรือเวียดนาม ก็ส่งมือดีเข้าร่วม ดังนั้นจะประมาทไม่ได้
ด้าน ”หมิว“ พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ เผยว่า ตนเองเคยได้เหรียญทองซีเกมส์มาแล้ว ทั้งประเภทหญิงเดี่ยวและทีมหญิง ซึ่งรอบนี้ตนเองจะลงแข่งขันในประ เภททีมหญิง ส่วนประเภทเดี่ยวนั้นจะไม่ได้ลงแข่งขัน ทั้งนี้ก็เพราะตนเองมีโปรแกรมในศึกเวิลด์ทัวร์ ไฟนอลส์ 2025 ที่ตนเองต้องลงแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยว
สำหรับการแข่งขันแบดมินตันซีเกมส์ 2025 มีชิงชัย 7 เหรียญทอง แบ่งเป็น ประเภททีม 2 เหรียญทอง แข่งขันวันที่ 7, 8, 10 ธ.ค.68 และประเภทบุคคล แข่งขันวันที่ 10-14 ธ.ค.68 โดยจะชิงชัยที่ยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต