Reebok Thailand ร่วมสนับสนุน “RACEON KOHTFIT Championship 2025 Presented by Reebok” การแข่งขัน CrossFit Licensed Event สุดมันส์!

กรุงเทพฯ – พฤศจิกายน 2568 – Reebok ประเทศไทย ภายใต้บริษัท ซีอาร์ซี สปอร์ต จำกัด ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน “RACEON KOHTFIT Championship 2025 Presented by Reebok” ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักกับ ONTRACK ยิมผู้เชี่ยวชาญด้านเทรนนิ่ง กีฬา CrossFit และกีฬา Hyrox ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 15–16 พฤศจิกายน 2568 ณ ยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รีบอค ประเทศไทย นำเข้าโดยบริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมสนับสนุนงาน “RACEON KOHTFIT Championship 2025 Presented by Reebok” การแข่งขัน CrossFit ที่ได้รับลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการในประเทศไทย (CrossFit Licensed Event) และถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการเติบโตของคอมมูนิตี้ CrossFit ในประเทศ นำทีมโดยคุณณัฐธชา วราสินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด วางแผนส่งเสริมการขาย และกลยุทธ์ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยกิจกรรมทั้งสองวันมีผู้เข้าร่วมงานและเข้าร่วมการแข่งทุกรายการรวมกว่า 1,000 คน นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการเติบโตของคอมมูนิตี้ CrossFit ในประเทศ ทั้งนี้กิจกรรมทั้งสองวันมีผู้เข้าร่วมงานและเข้าร่วมการแข่งทุกรายการรวมกว่า 1,000 คน
คุณณัฐธชา วราสินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด วางแผนส่งเสริมการขาย และกลยุทธ์ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ กล่าวว่า “ที่ผ่านมาทางแบรนด์รีบอค เรามีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง community คนรักสุขภาพที่หลากหลาย และส่งเสริมพลังในการออกกำลังกายมาโดยตลอด ซึ่งการร่วมมือในปีนี้สะท้อนพันธกิจของ Reebok ที่ต้องการสนับสนุนคนรักสุขภาพในทุกรูปแบบ ตั้งแต่นักกีฬาสายแข่งขันไปจนถึงกลุ่มที่ออกกำลังกายเพื่อความสนุก เพื่อผลักดันให้คอมมูนิตี้ฟิตเนสของประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน และกิจกรรม “RACEON KOHTFIT Championship 2025 Presented by Reebok” ในปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรามุ่งหวังผ่านการแข่งขันที่รวบรวมนักกีฬามากกว่า 200 คน ครอบคลุมกว่า 10 ดิวิชัน โดยโปรแกรมทั้งสองวัน เราออกแบบให้ทดสอบสมรรถนะด้านความแข็งแรง ความอึด ความเร็ว การเคลื่อนไหว และการทำงานแบบผสมผสานตามมาตรฐานของ CrossFit อย่างครบถ้วน ทำให้เป็นเวทีสำคัญที่นักกีฬาสามารถทดสอบศักยภาพในสภาพการแข่งขันที่เป็นทางการและได้มาตรฐาน”
ซึ่งในการจัดงาน “RACEON KOHTFIT Championship 2025 Presented by Reebok” ทั้งสองวันที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานและเข้าร่วมการแข่งขัน กว่า 1000 คน ซึ่งนอกจากการแข่งขันหลักแล้ว ยังมีกิจกรรมเสริมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจออกกำลังกายทั่วไปสามารถเข้าร่วมบรรยากาศของงานได้อย่างเต็มที่ โดยจัดขึ้นที่ยิมเนเซียม 5 ประกอบด้วย
• กิจกรรม RUNWAY (#RunRepRepeat #วิ่งสู้ฟิต)
กิจกรรมแนว Endurance ที่ผสานการวิ่งระยะ 400–800 เมตรเข้ากับ 4 สเตชันเวิร์กเอาต์ในแต่ละรอบ ที่มีผู้เข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 160 คน ออกแบบมาเพื่อทดสอบพลัง ความอึด และการเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความท้าทายแบบสนุกและเข้มข้น
• กิจกรรม HYBRID ROCKSTAR TEAM WORKOUT PRESENTED BY REEBOK
กิจกรรมแบบทีมที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน เป็นการผสมผสานคาร์ดิโอและเวทเทรนนิ่งในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สนุก และเข้าถึงได้ โดยเน้นบรรยากาศความสามัคคีและการมีส่วนร่วม มากกว่าการแข่งขันเอาผลแพ้ชนะ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองใช้รองเท้าและอุปกรณ์จาก Reebok ระหว่างออกกำลังกายจริงอีกด้วย
และนอกจากกิจกรรมการแข่งขันแล้ว ทางรีบอคและพาร์ทเนอร์เจ้าอื่น ๆ อีกมากมายยังมาร่วมงานออกบูธกันสร้างความสนุกสนานตลอดทั้งงาน และสำหรับปีนี้ Reebok ยังได้นำเสนอรองเท้ารุ่นไฮไลท์ 2 รุ่นให้ผู้เข้าร่วมงานทดลองและเลือกซื้อ ได้แก่ Reebok FloatZig 2 รองเท้าวิ่ง Daily Running ที่โดดเด่นเรื่องความเบาและการตอบสนอง และ Reebok NANO X5 สีใหม่ รองเท้าสายเทรนนิ่งที่ออกแบบเพื่อรองรับการเคลื่อนไหวหลากหลายของ CrossFit และ Functional Training มาขายในราคาพิเศษสำหรับงานนี้อีกด้วย โดยลูกค้าสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่นและความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งปีได้ที่ Facebook official page และ Instagram official account ที่ ReebokThailand