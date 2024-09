Reebok Thailand ร่วมสนับสนุนงาน ONTRACK THAMMASAT PRESENTED BY REEBOK เพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งของนักกีฬาผ่านการแข่งขัน CrossFit ระดับประเทศ

กรุงเทพฯ - 1 กันยายน 2567 - รีบอค ประเทศไทย นำเข้าโดยบริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมสนับสนุนงาน “ONTRACK THAMMASAT PRESENTED BY REEBOK” เพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งของนักกีฬาผ่านการแข่งขัน CrossFit ระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2567 ถึง 1 กันยายน 2567 ที่ผ่านมารีบอค ประเทศไทย นำเข้าโดยบริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมสนับสนุนงาน “ONTRACK THAMMASAT PRESENTED BY REEBOK” เพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งของนักกีฬาผ่านการแข่งขัน CrossFit ระดับประเทศ นำทีมโดย คุณวิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด และ คุณณัฐชนน เพ็ชรทวีพรเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Distributor & Licensee Brand ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักกับ ONTRACK Gym ยิมผู้เชี่ยวชาญด้านเทรนนิ่ง กีฬา CrossFit และกีฬา Hyroxคุณณัฐชนน เพ็ชรทวีพรเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Distributor & Licensee Brand กล่าวว่า “ทางแบรนด์รีบอคมีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง community คนรักสุขภาพที่หลากหลาย เพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีวิธี stay on track หรือออกกำลังกายที่แตกต่างกันออกไป และนอกจากนี้เราอยากเข้าใจความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น เพื่อนำไปพัฒนากลยุทธ์ของแบรนด์ให้ตอบโจทย์ลูกค้าในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับตัวสินค้าของเราที่มีหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นสาย Performance อย่างรองเท้าวิ่งและเทรนนิ่ง รวมไปถึงสายแฟชั่นเช่นกัน ที่สำคัญ เราเชื่อว่า Life is not a spectator sport ชีวิตไม่ใช่การนั่งดู แต่คือการลงมือทำ เราจึงอยากสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ออกไปขยับร่างกายในรูปแบบที่ตัวเองชอบ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายแบบหนักหรือเบา การร่วมมือกับ OnTrack Gym จึงเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมให้ทุกคนได้มีโอกาสออกไปเคลื่อนไหวร่างกาย และใช้ชีวิตอย่างแอ็กทีฟมากขึ้นครับ”ในการจัดงาน “ONTRACK THAMMASAT PRESENTED BY REEBOK” ทั้งสองวันที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานและเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 1,000 คน โดยภายในงานจะประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ทั้งหมด 3 กิจกรรม ได้แก่•กิจกรรม RACEON Championship: กิจกรรมการแข่งขันกีฬา Cross Fit ระดับประเทศ ที่ได้เปิดรับสมัครนักกีฬาจากทั่วมุมโลก จำนวน 250 ท่าน สำหรับงานนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสนามในประเทศไทยที่นักกีฬาพลาดไม่ได้ ซึ่งจะจัดการแข่งขันในวันที่ 31 สิงหาคม 2567-1 กันยายน 2567 ณ ยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อหาผู้ชนะที่แข็งแกร่งที่สุด•กิจกรรม Ontrack Record Row-Carry-Bike-Run: กิจกรรมการแข่งขัน พาย แบก ปั่น วิ่ง ที่เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมได้ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 60 ท่าน ซึ่งจะจัดการแข่งขันในวันที่ 31 สิงหาคม 2567-1 กันยายน 2567 ณ ยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยทุกคนจะได้ทดสอบสมรรถภาพร่างกายของตนเองในฐานต่างๆ ซึ่งจะมีรูปแบบการแข่งขันแบบต่อเนื่อง (Long Race) และจะต้องพยายามทำให้ครบทุกฐานในระยะเวลาที่เร็วที่สุด ถ้าทำเวลาได้เร็วกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผู้เข้าแข่งขันก็จะได้รับของรางวัลกลับบ้านไป กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมใหม่ที่ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี•กิจกรรม 5K Fit & Run: กิจกรรมวิ่งออกกำลังกายตอนเช้ารอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยทางแบรนด์รีบอค และผู้จัดงานต้องการสร้างชุมชนคนรักสุขภาพ อยากให้ทุกคนหันมาออกกำลังกายดูแลสุขภาพ และได้พบปะเพื่อนใหม่ผ่านกิจกรรมนี้ นอกจากกิจกรรมวิ่งแล้ว ทางแบรนด์และผู้จัดงานได้เพิ่มกิมมิกงานนี้ด้วยการเพิ่ม session ออกกำลังกายบอดี้เวตเบาๆ ก่อนออกวิ่ง ณ ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นอกจากกิจกรรมการแข่งขันแล้ว ทางรีบอคและพาร์ตเนอร์เจ้าอื่นๆ อีกมากมายยังมาร่วมงานออกบูทสร้างความสนุกสนานตลอดทั้งงาน โดยในกิจกรรมครั้งนี้ทางรีบอคยังได้นำสินค้าเสื้อผ้าออกกำลังกาย และเสื้อผ้าลำลอง รวมไปถึงสินค้ายอดนิยมทั้งรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่ล่าสุด Reebok FloatZig 1 และรองเท้าเทรนนิ่งรุ่นท็อปอย่าง Reebok NANO X4 สีใหม่ มาขายในราคาพิเศษสำหรับงานนี้อีกด้วย โดยลูกค้าสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ โปรโมชันและความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปีได้ที่ Facebook Official Page และ Instagram Official Account ที่ ReebokThailand