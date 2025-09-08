แฟชั่นนิสต้าบนคอร์ทเทนนิส ส่องชุดแบรนด์ดังของนักเทนนิสอาชีพ

ภาพของ “วีนัส วิลเลียมส์” ในชุดสีขาวล้วนระหว่างลงสนามในศึก US Open ดูราวกับว่าเธอแต่งกายตามกติกาของสนามวิมเบิลดัน ทัวร์นาเมนต์แกรนด์สแลมอันโด่งดังมีกฎการแต่งกายที่เคร่งครัดในชุดสีขาวล้วน ซึ่งแตกต่างจากสนามที่นิวยอร์กอย่างสิ้นเชิง แต่วิลเลียมส์ก็คงไม่ใช่วิลเลียมส์ ถ้าหากลุคนี้ไม่มีลูกเล่นพิเศษ และนั่นคือกระเป๋าแร็กเกตที่ทำจากผ้ากำมะหยี่น้ำหนักเบา
น่าเสียดายแต่ว่าลุคของเธอไม่ได้นำโชคมาให้ด้วย วิลเลียมส์ตกรอบแรกในการแข่งขันกับ “คาโรลินา มูโชวา” นักเทนนิสสาวเช็ก หลังจากผ่านไปสามเซ็ต วีนัส วิลเลียมส์ นักเทนนิสวัย 45 ปี เพิ่งหยุดพักไปสองปี กลับมาอีกครั้งเธอไม่เพียงแต่สวมใส่ชุดที่ดูแตกต่างกันสำหรับการแข่งขันประเภทเดี่ยวและประเภทคู่เท่านั้น แต่เธอยังสนับสนุนแบรนด์พิเศษของสหรัฐฯ อีกด้วย
ชุดสีขาวและกระเป๋าแร็กเกตกำมะหยี่ที่เธอสวมลงแข่งกับมูโชวา เป็นของ ERL แบรนด์สตรีทแวร์เล็กๆ จากแคลิฟอร์เนีย ที่โด่งดังในเรื่องเสื้อผ้าสไตล์นักสเก็ตที่ความจริงแล้วดูทนทานมากกว่าลุคเทนนิสที่ดูหรูหรา อีกแบรนด์ที่วิลเลียมส์สวมใส่ให้เป็นที่รู้จักของโลก ในการแข่งขันรอบกลางคืนกับ “จอห์น แม็คเอนโร” ตำนานนักเทนนิส นั่นคือกระโปรงสีดำและแจ็คเก็ตเข้าชุดจาก Luar ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ออกแบบโดย “ราอูล โลเปซ” ดีไซเนอร์ชาวอเมริกันเชื้อสายโดมินิกัน ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าซูเปอร์สตาร์อย่าง “ริฮานนา” และ “บียอนเซ” มาอย่างยาวนาน
ความฮือฮาของวิลเลียมส์ยังไม่หมดแค่นั้น เธอยังมีชุดเทนนิสที่ตัดเย็บโดยแบรนด์ Khaite จากนิวยอร์กสำหรับแมตช์ประเภทคู่ผสมกับ “ไรล์ลี โอเปลกา” เพื่อนร่วมชาติของเธอ ชุดที่ว่าเป็นชุดกระโปรงสีน้ำเงินเข้มมีขลิบสีขาว ปัจจุบันแบรนด์ Khaite เป็นที่ต้องการอย่างมากในโลกแฟชั่น แม้แต่สไตลิสต์และบรรณาธิการแฟชั่นก็ยังเอ่ยชื่อแบรนด์นี้ด้วยความเคารพ แต่สำหรับวิลเลียมส์เองนั้นก็ได้รับการยกย่องในฐานะบุคคลวงในของวงการแฟชั่นไปด้วย
ในวงการเทนนิส นักกีฬาไม่ได้แข่งขันกันเพื่อชัยชนะ เพื่อถ้วยหรือเงินรางวัลก้อนโตอีกต่อไปแล้ว แต่ยังแข่งขันกันเพื่อสปอนเซอร์ที่ดีที่สุดด้วย เดิมทีแบรนด์อย่าง Nike หรือ Reebok เคยเป็นแบรนด์ดัง แต่ปัจจุบันแบรนด์หรูกำลังกลายเป็นขุมทรัพย์ของนักกีฬาบางคน พวกเขารู้ดีว่ายิ่งแบรนด์เป็นที่รู้จักมากเท่าไหร่ มูลค่าทางการตลาดก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น นักเทนนิสเบอร์ต้นๆ อย่าง “ยานนิค ซินเนอร์” ใช้อุปกรณ์กีฬาเทนนิสและแฟชั่นจาก Gucci เวลาอยู่นอกสนาม ขณะที่ “มัตเตโอ แบร์เรตตินี” และ “เทย์เลอร์ ฟริตซ์” สวมเสื้อเจอร์ซีย์ของ Boss มานานแล้ว
แบรนด์หรู Miu Miu ที่เพิ่งก้าวเข้าสู่วงการเทนนิส ร่วมกับ New Balance ได้มอบชุดให้กับ “โกโก้ กอฟฟ์” นักเทนนิสสาวอเมริกันผู้คว้าแชมป์ French Open ไปเมื่อไม่นานมานี้ เธอสวมใส่ชุดแฟชั่นดั้งเดิมของแบรนด์อิตาลีไปร่วมพิธีมอบรางวัล แต่ในการแข่งขันครั้งต่อๆ มา เธอปรากฏตัวในชุดเทนนิสที่มีโลโก้ Miu Miu เด่นชัดอยู่บนคอร์ต
“โรเจอร์ เฟเดอเรอร์” และนักเทนนิสคนอื่นๆ ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ธุรกิจแฟชั่นสามารถสร้างผลกำไรมหาศาลได้เพียงใด นักเทนนิสชาวสวิสเองก็เพิ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมหาเศรษฐีในวงการกีฬา แม้ว่าเขาจะคว้าแชมป์มามากมาย รวมถึงแชมป์วิมเบิลดัน 8 สมัย แต่ความมั่งคั่งของเขาส่วนใหญ่มาจากดีลโฆษณา มีรายงานว่าเฟเดอเรอร์ได้รับเงินมากถึง 300 ล้านดอลลาร์ในปี 2018 จากการย้ายค่าย Nike ไปอยู่ Uniqlo แบรนด์แฟชั่นชื่อดังจากญี่ปุ่น
“แม้ว่าเซ็นเตอร์คอร์ตจะไม่ใช่รันเวย์ แต่ผมใส่ใจกับเสื้อผ้าที่ผมจะสวมใส่ลงสนาม” โรเจอร์ เฟเดอเรอร์เคยกล่าว และมันกลายเป็นคำแนะนำที่ดูเหมือนนักเทนนิสหลายคนจะใส่ใจในปัจจุบัน