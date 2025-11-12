PUMA พาร์ทเนอร์หลัก “BANGSAEN42 Chonburi Marathon” ร่วมปิดฉากความสำเร็จ ต้อนรับนักวิ่งกว่า 12,000 คน

PUMA แบรนด์เครื่องแต่งกายกีฬาและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลกจากประเทศเยอรมนี พาร์ทเนอร์หลักใน “BANGSAEN42 Chonburi Marathon” หรือ “บางแสน42 ชลบุรี มาราธอน” รายการแข่งขันวิ่งมาราธอนมาตรฐาน Elite Label ที่มีนักวิ่งอิลิทระดับแนวหน้ามาวิ่งชิงแชมป์กันอย่างคับคั่ง ปิดฉากความสำเร็จต้อนรับผู้เข้าแข่งขันกว่า 12,000 คน เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 9 พฤศจิกายน ณ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
โดยปีนี้ PUMA ได้กลับมาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์หลักอีกครั้ง และได้เป็นผู้สนับสนุนหลักในส่วนของชุดวิ่งคุณภาพดี ซึ่งมีทั้งเสื้อวิ่ง, เสื้อ VIP และเสื้อ Finisher ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับรายการนี้ รวมไปถึงสนับสนุนชุดวิ่งพร้อมรองเท้ารุ่น PUMA Deviate NITRO™ 3 และ PUMA Deviate NITRO™ 3 Elite ซึ่งเป็นรองเท้าวิ่งที่ผลิตจากโฟม NITROFOAM™ ELITE เสริมแผ่นคาร์บอน PWRPLATE ออกแบบมาสำหรับการใช้งานทั้งวันซ้อมและวันแข่งให้กับทีม Pacer, Cut Off, Sweeper และ Plogging กว่า 100 คน และยังมีรางวัลพิเศษที่มอบให้กับนักวิ่งที่ประเภทต่างๆ ที่เข้าเส้นชัยในอันดับ 1 - 3 อีกด้วย
ซึ่งตลอดมาก่อนถึงวันแข่งขัน PUMA ได้จัดกิจกรรม “PUMA x BANGSAEN42 Marathon Camp” เป็นระยะเวลากว่า 5 เดือน สำหรับให้นักวิ่งได้ฝึกซ้อมก่อนถึงวันแข่งขันจริงกับโค้ชวิ่งมืออาชีพของ PUMA
นอกจากนี้ PUMA ยังได้มีกิจกรรม RACE EXPO ก่อนและในวันแข่งเพื่อให้เหล่านักวิ่งและกองเชียร์ได้ร่วมความสนุก
กิจกรรม SEE YOUR RUN ได้ลองใส่รองเท้า PUMA Deviate NITRO™ วิ่งบนลู่วิ่งพร้อม Brainwave Scan ถ่ายทอดการวิ่งของคุณออกมาเป็นวีดีโอการวิ่งที่ไม่เหมือนใคร พร้อมรับเสื้อยืด PUMA สกรีนลายการวิ่งและชื่อของคุณเมื่อซื้อสินค้าที่บูธ PUMA ครบ 3,500 บาท
กิจกรรมในวัน RACE DAY ที่บูธ PUMA GO WILD MARATHONER กับการแช่ขาใน PUMA ICE BATH RECOVERY ZONE ช่วยการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อจากการวิ่งระยะไกล และ See Your Record กับการถ่ายรูปป้ายเวลา Finisher Time
และในปีนี้มี PUMA Running Ambassador คือ เดี่ยว-สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล ทำเวลาได้ 4:05:21 และ เอิร์ธ-นิโรจน์ รื่นเจริญ (เอิร์ธ ออสการ์) ทำเวลาได้ 3:56:37 รวมถึงยังมีนักกีฬา PUMA Running Team เข้าร่วมทั้งสิ้น 6 คน ได้แก่
โสรยา ต๊ะวงศ์ (แพตตี้) คว้ารางวัล 2nd Overall Thai Female ที่เวลา 3:10:46
อรัญญา หินซุย (น้อง) คว้ารางวัล 3rd Overall Thai Female ที่เวลา 3:12:13
สุพรรษา ผลไม้ (โอ๋) คว้ารางวัล 1st Age Group ที่เวลา 3:22:51
จิรายุ โพธิรัตน์ (ภูมิ) คว้ารางวัล 2nd Age Group ทำเวลาได้ 2:55:57
ศิริรัตน์ ชัยวัฒนกุลกิจ (ฝ้าย) 48th Overall Female ทำเวลาได้ 3:43:02
ธนัท วิจิตรสุนทร (ซอ) 78th Overall Thai Male ทำเวลาได้ 3:04:08
PUMA ในฐานะแบรนด์กีฬาที่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมหลากหลาย โดยเฉพาะประเภท Performance อย่างรองเท้าวิ่งที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก และเสื้อผ้าสำหรับออกกำลังกาย มีความมุ่งมั่นในสร้างประสบการณ์ให้กับผู้รักการออกกำลังกายผ่านกิจกรรมของ PUMA และการสนับสนุนการแข่งขันต่างๆ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในอนาคตสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/PUMAThailandOfficial และอินสตาแกรม: www.instagram.com/pumathailand และติดตามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ใหม่ กิจกรรม และโปรโมชันต่างๆ ของ PUMA ประเทศไทย ได้ที่เว็บไซต์ https://th.puma.com
#PUMAThailand #Puma #BANGSAEN42ChonburiMarathon #บางแสน42ชลบุรีมาราธอน