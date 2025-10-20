“เจนิส – เจณิสตา”, “กระทิง - ขุนณรงค์” พร้อม “อู่อู๋ และเซฟ” ร่วมงาน ERKE แบรนด์สปอร์ตแวร์ชั้นนำจากจีน เปิดแฟลกชิพสโตร์แห่งแรกในไทย ณ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ

ERKE (เออ-เคอร์) แบรนด์สปอร์ตแวร์ชั้นนำจากประเทศจีน จัดงานเปิดตัว ERKE SPORTS แฟลกชิพสโตร์แห่งแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ ชั้น 1 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ นำเสนอสปอร์ตแวร์ระดับโลกครบครันทั้งรองเท้า (Footwear) เสื้อผ้า (Apparels) และอุปกรณ์เสริมกีฬา (Accessories) ที่ผสานนวัตกรรมล้ำสมัยด้านอุตสาหกรรมกีฬาจากจีน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ได้เลือกสรรสปอร์ตแวร์คุณภาพสูงสำหรับการออกกำลังกายและกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ครอบคลุมครบทุกสไตล์ ทั้งลุคสปอร์ต ลำลอง เทนนิส และแอคทีฟ เอาท์ดอร์ได้อย่างลงตัว
ERKE (เออ-เคอร์) ได้รับการขนานนามว่าเป็นดาวรุ่งแห่งวงการสปอร์ตแวร์ระดับโลก โดยชื่อแบรนด์ ERKE มาจากภาษาจีนที่มีนัยถึง “การก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง” และ “การพิชิตด้วยความพยายาม” ถ่ายทอดจิตวิญญาณของแบรนด์ที่เชื่อมั่นใน “การพิชิตทุกเป้าหมายด้วยความอดทน ความมุ่งมั่น และพลังแห่งการไม่ย่อท้อ” มีวิสัยทัศน์อันมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็น “หนึ่งในแบรนด์กีฬาชั้นนำของโลก” ภายใต้สโลแกน “To Be No.1” และสัญลักษณ์โลโก้รูป “หงส์โบยบิน” สื่อถึงความทะเยอทะยานและพลังแห่งการมุ่งมั่นไม่สิ้นสุด
ภายใน ERKE SPORTS แฟลกชิพสโตร์แห่งใหม่ ณ ชั้น 1 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ เต็มไปด้วยสปอร์ตแวร์ระดับโลกที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้สัมผัสนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมกีฬา จากการพัฒนาของ E.K-Lab ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมของ ERKE โดยสินค้าจะแบ่งออกเป็น 3 ซีรีส์หลัก ประกอบด้วย Women Sports สำหรับผู้หญิงที่แข็งแกร่ง คล่องแคล่วและมั่นใจ ถัดมากับ Outdoor สำหรับสายผจญภัย ผู้รักธรรมชาติและกิจกรรมกลางแจ้ง และ Lifestyle สำหรับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีสไตล์แบบสบายๆ สำหรับสินค้ากลุ่มเสื้อผ้า (Apparels) โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีระบายอากาศสำหรับอากาศร้อนอย่าง E-Cool Products และผ้าที่ให้ความอบอุ่นสูงแต่น้ำหนักเบาอย่าง E-Thermal Products
สินค้าชื่อดังของแบรนด์อย่าง กลุ่มรองเท้า (Footwear) ที่มีให้เลือกสรรทั้งรองเท้าวิ่งและรองเท้าเดินสบาย ผสานกับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีพื้นกลาง (Midsole Technology Platform) ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ ERKE จึงช่วยมอบประสิทธิภาพการรองรับแรงกระแทก ช่วยเสริมกระชับเท้าอย่างมั่นคง ซัพพอร์ตการวิ่งและเดินได้อย่างลื่นไหล โดยมีทั้งหมด 4 รุ่น อาทิ รุ่นยอดนิยม INFINITE ET รองเท้าวิ่งแผ่นคาร์บอนเต็มฝ่าเท้าออกแบบมาเพื่อการฝึกซ้อมความเร็วอย่างมั่นใจ ผสานเทคโนโลยี Qi (ชี) วัสดุระดับซูเปอร์คริติคอล ตอบโจทย์นักวิ่งมืออาชีพ ช่วยปรับความแข็งของพื้นกลางให้เหมาะกับการควบคุมมากขึ้น (ลดแรงกระแทกเกินความจำเป็น) และช่วยให้ทำลายสถิติส่วนตัว (PB) ในการแข่งขัน รุ่น PARK RUNNING 4 รองเท้าวิ่งพื้นหนานุ่มพิเศษ นุ่มเด้ง และมั่นคง เหมาะกับทุกสภาพพื้นผิว มีเทคโนโลยีพื้นกลาง α-Flex (อัลฟ่า-เฟล็กซ์) ที่เป็นเทคโนโลยีกล้ามเนื้อเทียมช่วยเสริมแรงให้ผู้ที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรง พร้อมโฟมที่พัฒนา ช่วยเพิ่มแรงดีดและความนุ่มหนาเป็นพิเศษ รุ่น Jiang 3.0 รองเท้าวิ่งที่ให้ความมั่นคงและรองรับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม มีเทคโนโลยีพื้นกลาง JIANG ใช้วัสดุ E-magic foam ให้การคืนพลังงานที่ดีเยี่ยม ให้ความสมดุลระหว่างความนุ่มและแรงดีดตัว รองรับความสบายของนักวิ่งทั่วไปในชีวิตประจำวัน และรุ่น SOFA รองเท้าเดินสบายแบบไร้แรงกดทับ Zero – Pressure Comfort Walking Shoes มีโครงสร้างรองเท้าแบบ 3 ชั้น พื้นนอกเป็นเทคโนโลยี E-CLOUDY วัสดุนุ่มสบาย ทนทานปรับค่าความแข็งแรงและแรงเด้งอย่างต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพที่สมดุล ผสานกับแผ่นรองและพื้นกลาง Sofa ช่วยทำให้รู้สึกนุ่มสบายรองรับการสวมใส่ได้ทุกวัน ปิดท้ายกับสินค้ากลุ่ม อุปกรณ์เสริม (Accessories) ที่มีครบครันทุกสไตล์กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง
การเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่นี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร ERKE Group จากประเทศจีน นำโดย Kenny Lin, Director of International Business และ Erica, Deputy Manager of International Business Operations ร่วมงานพร้อมต้อนรับแขกทุกท่านอย่างอบอุ่น นอกจากนี้ยังมีดาราชื่อดังร่วมงานในลุคสปอร์ตแวร์จาก ERKE อาทิ อู่อู๋ - เซฟ คู่นักแสดงชายสุดฮอต, เจนิส - เจณิสตา พรหมผดุงชีพ และกระทิง - ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์
ERKE SPORTS แฟลกชิพสโตร์แห่งแรกของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ ชั้น 1 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ พร้อมให้คนไทยผู้รักการออกกำลังกายได้ช้อปสปอร์ตแวร์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมแล้ววันนี้! พร้อม ฉลองการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ด้วยโปรโมชั่นพิเศษ BUY 2 ITEMS GET 70% DISCOUNT On 2nd ITEM STOREWIDE! เฉพาะการช้อปสินค้าที่สาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ เท่านั้น! เริ่มวันนี้ – 24 ตุลาคม 2568 โดยเงื่อนไขการช้อปเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
ปัจจุบันทุกคนสามารถช้อปสินค้า ERKE Thailand ได้ที่ช่องทางอย่างเป็นทางการ ณ ร้าน ERKE SPORTS เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขางามวงศ์วาน, ท่าพระ, บางกะปิ และเร็วๆ นี้ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค รวมถึงช่องทางออนไลน์ที่ Facebook Fanpage @ERKEThailand , IG @thailanderke และ Tiktok @erke_thailand_official
