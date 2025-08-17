ซีอาร์ซี ไทวัสดุ ชูนวัตกรรม "ตาข่ายคลุมพาเลท x Extra Roll Cage" แทนฟิล์มพลาสติก

ไทวัสดุ และบีเอ็นบี โฮม ผู้นำธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้าน ภายใต้บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าสานต่อภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมในแคมเปญ “Love the Earth – Zero Waste” ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มเซ็นทรัล รีเทล เพื่อก้าวสู่องค์กรที่มีระบบจัดการขยะครบวงจร ขับเคลื่อนภาคธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนและคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น และปักหมุดหมายการลดขยะให้เป็นศูนย์
โดยล่าสุดได้ดำเนิน “โครงการจัดการบรรุภัณฑ์” พัฒนาตาข่ายคลุมสินค้า และ Extra Roll Cage มาใช้ในศูนย์กระจายสินค้า (DC) เพื่อลดการใช้ฟิล์มห่อหุ้มพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและลดการใช้พาเลท สามารถลดปริมาณการใช้ฟิล์มพลาสติกหุ้มได้มากถึง 10.54 ตันต่อปี พร้อมช่วยลดต้นทุน โลจิสติกส์รวมได้กว่า 20.4 ล้านบาทต่อปี และลดพื้นที่ในการขนส่งได้จากเดิมถึง 2 เท่า
นายธนวัฒน์ จิรังคพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า ไทวัสดุ และบีเอ็นบี โฮม ตอกย้ำบทบาทองค์กรผู้นำด้านความยั่งยืนในมิติการลดปัญหาขยะพลาสติก และการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านแคมเปญ Love the Earth – Zero Waste โดยได้ดำเนินโครงการจัดการบรรจุภัณฑ์ เพื่อเป้าหมายในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติของการจัดการพลังงาน บรรจุภัณฑ์ และโลจิสติกส์ โดยเฉพาะการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ซึ่งเป็นหนึ่งในโจทย์สำคัญของธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบัน รวมถึงการผลักดันการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการเกิดขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นในกระบวนการตั้งแต่คลังสินค้าไปจนถึงหน้าร้าน
โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์กระจายสินค้าไทวัสดุ และบีเอ็นบี โฮม กลุ่มธุรกิจฮาร์ดไลน์ และบริษัทพันธมิตร ที่ร่วมกันพัฒนาและออกแบบโซลูชันลดการใช้ฟิล์มพลาสติกหุ้ม ด้วย “ตาข่ายคลุมพาเลทสินค้า” ที่มีความยืดหยุ่น แข็งแรง ใช้สำหรับคลุมสินค้าบนพาเลทโดยไม่ต้องใช้ฟิล์มพลาสติกหุ้มแบบเดิม สามารถลดการใช้ฟิล์มห่อพลาสติกได้กว่า 10.54 ตันต่อปี นอกจากนี้ ได้มีการออกแบบและผลิต“Extra Roll Cage” เพื่อใช้บรรจุสินค้าที่มีความยาวพิเศษ มีโครงสร้างแข็งแรง ช่วยลดการใช้ฟิล์มพลาสติกและป้องกันการโค่นล้มระหว่างขนส่ง อีกทั้งสามารถลดพื้นที่ในการขนส่งได้มากขึ้นถึง 2 เท่า และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้ถึง 20.4 ล้านบาทต่อปี ส่งผลเชิงบวกต่อกระบวนการจัดเก็บสินค้าในคลังและโลจิสติกส์ ในการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกลดคาร์บอนฟุตพริ้นต์ และลดการใช้พลังงานได้ในคราวเดียวกัน ซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการต่อยอดความตั้งใจของไทวัสดุ และบีเอ็นบี โฮม ในการขับเคลื่อน Zero Waste ให้เกิดขึ้นได้จริง ตั้งแต่คลังสินค้าจนถึงปลายทางของทุกการส่งมอบถึงมือผู้บริโภค
ไทวัสดุ และบีเอ็นบี โฮม ยังยึดมั่นในบทบาทผู้นำธุรกิจที่ขับเคลื่อนธุรกิจฮาร์ดไลน์สีเขียว ตามเจตนารมณ์ของเซ็นทรัล รีเทล ในการเป็น Green & Sustainable Retail ผลักดันนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอย่างยั่งยืน ด้วยการออกแบบกระบวนการทำงานที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) Solar Rooftop ที่ไทวัสดุ และบีเอ็นบี โฮม กว่า 90 สาขาทั่วทุกภูมิภาคตั้งแต่ปี 2563 ส่งผลให้ลดการใช้กระแสไฟฟ้าได้ถึง 40% สามารถผลิตไฟฟ้าสะสมได้มากกว่า 101 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 2.5 ล้านต้น การเป็นผู้นำเจ้าแรกในวงการธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างที่พัฒนาระบบกรีนโลจิสติกส์ (Green Logistics) ใช้รถบรรทุกพ่วงแม่ลูกพลังงานไฟฟ้า (EV Truck) เข้ามาใช้ในการขนส่งสินค้า สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 ถึง 900 ตันต่อปี หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 21,000 ต้น อีกทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงและการดูแลเครื่องยนต์ลดลงได้ถึง 16% ต่อปี นอกจากนี้ ไทวัสดุ และบีเอ็นบี โฮม ร่วมมือกับกลุ่มเซ็นทรัล จับมือแบรนด์พันธมิตรชั้นนำ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อม ภายใต้แคมเปญ “ฮักโลก” (Hug The Earth) เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเลือกใช้สินค้ารักษ์โลกในกลุ่มลูกค้าและผู้บริโภคทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง
“ไทวัสดุ และบีเอ็นบี โฮม ยังมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมตลอดปี 2568 อย่างเป็นระบบ ภายใต้ธีม Love the Earth โดยครอบคลุมทั้งด้าน การส่งเสริมพลังงานสะอาด (Green Energy) การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาอาคารตาม มาตรฐานอาคารเขียว (Green Building) การรณรงค์ลดทิ้งขยะ ระบบกรีนโลจิสติกส์ ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ CRC CRC Care – Care for the Environment ของเซ็นทรัล รีเทล ความยั่งยืนไม่ใช่แค่เป้าหมายเชิงนโยบาย แต่คือแนวทางการทำงานของทุกภาคส่วนที่ต้องทำต่อเนื่องอย่างจริงจัง โดยไทวัสดุ และบีเอ็นบี โฮม พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจค้าปลีกไทยให้เติบโตควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดไป” นายธนวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย