ไทยนำโด่งกดแล้ว 132 ทอง ทิ้งห่างทัพนักกีฬาอิเหนา-ญวน

ทัพนักกีฬาไทยกดเพิ่มอีก 37 เหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2025 ประจำวันที่ 14 ธ.ค. 2568 ทำให้คว้ารวมแล้วถึง 132 เหรียญทอง 78 เหรียญเงิน 47 เหรียญทองแดง รั้งอันดับ 1 ของตารางเหรียญรางวัลรวมเหนียวแน่น
อันดับที่ 2 ยังคงเป็น อินโดนีเซีย คว้าแล้ว 43 เหรียญทอง 56 เหรียญเงิน 53 เหรียญทองแดง โดยอันดับ 3 เวียดนาม เจ้าเหรียญทองครั้งก่อน คว้าไปแล้ว 34 เหรียญทอง 35 เหรียญเงิน 36 เหรียญทองแดง
สิงคโปร์ อยู่อันดับ 4 มี 27 เหรียญทอง 28 เหรียญเงิน 33 เหรียญทองแดง และอันดับ 5 มาเลเซีย มี 20 เหรียญทอง 23 เหรียญเงิน 70 เหรียญทองแดง
ส่วนอันดับ 6 ฟิลิปปินส์ มี 17 เหรียญทอง ขณะที่ เมียนมา 3 เหรียญทอง สปป.ลาว มี 2 เหรียญทอง