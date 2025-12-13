ไทยโกยทองจ่อหลักร้อย ฉีกอินโดฯที่สองไกล 64 เหรียญทอง

ทัพนักกีฬาไทยไม่มีผ่อน กวาดแล้ว 95 เหรียญทอง โดยในวันที่สี่ของการชิงชัยอย่างเป็นทางการ เก็บมาได้อีกถึง 29 เหรียญทอง หลังจบการชิงชัยวันที่ 13 ธ.ค.2025 ทัพไทย โกยแล้ว 95 เหรียญทอง 60 เหรียญเงิน 39 เหรียญทองแดง ทิ้งห่างอันดับ 2 อินโดนีเซีย ถึง 64 เหรียญทอง
สำหรับอันดับ 2 เป็นอินโดนีเซีย ที่ขยับแซงเวียดนาม ขึ้นมา โดยคว้าไปแล้ว 31 เหรียญทอง 43 เหรียญเงิน 36 เหรียญทองแดง โดย เวียดนาม แชมป์เก่า หล่นจากที่ 2 มาอยู่ที่ 3 คว้าแล้ว 30 เหรียญทอง 29 เหรียญเงิน 54 เหรียญทองแดง
อันดับ 4 สิงคโปร์ คว้าแล้ว 19 เหรียญทอง 19 เหรียญเงิน 25 เหรียญทองแดง และอันดับ 5 มาเลเซีย คว้าไปแล้ว 16 เหรียญทอง 15 เหรียญเงิน 48 เหรียญทองแดง