"เงือกเนย" ประเดิมทองซีเกมส์ผีเสื้อ 200 ม.ซีเกมส์

การแข่งขันว่ายน้ำซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่สระว่ายน้ำ กกท. เป็นการชิงชัยวันแรก ไฮไลท์อยู่ที่ผีเสื้อ 200 ม.หญิง โดยในรอบคัดเลือก "เงือกเนย" กมนชนก ขวัญเมือง ทำเวลาเข้ามาเป็นอันดับ 1 ซึ่งรอบชิงชนะเลิศต้องลุ้นถึงช่วง 50 ม.สุดท้ายที่ ไทย เวียดนาม และ สิงคโปร์ ว่ายเบียดกันมา แต่สุดท้ายเป็น กมนชนก ขวัญเมือง ที่จ้วงได้ดีกว่าแตะขอบสระเป็นคนแรกด้วยเวลา 2.11.78 น. คว้าเหรียญทองไปครอง และยังถือว่าเป็นเหรียญทองแรกของทีมว่ายน้ำซีเกมส์ไทย ขณะที่เหรียญเงิน เป็นของ โว ธิ มาย เทียน จากเวียดนาม ทำเวลาได้ 2.12.10 น. และ กั๊วะ จิง เหวิน จากสิงคโปร์แชมป์เก่ารายการนี้ ได้เหรียญทองแดง ทำเวลาได้ 2.13.88 น. ส่วน นภัสวรรณ จริตกล้า อีก 1 สาวว่ายน้ำไทย ได้อันดับ 6 ทำเวลาได้ 2.21.80 น.
ขณะที่ กบ 50 ม.หญิง "เงือกจอย" เจนจิรา ศรีสอาด พยายามเร่งเครื่องในช่วงท้ายแต่ก็ไม่ทัน แพ้ เลทิเทีย ซิม จากสิงคโปร์ ที่แตะขอบสระเป็นคนแรกทำเวลาได้ 31.03 วินาที ทำลายสถิติเก่าของเจนจิรา ส่วนเจนจิรา ที่ได้เหรียญเงินทำเวลาได้ 31.52 วินาที ขณะที่เหรียญทองแดงเป็นของ "เงือกออย" เสาวนีย์ บุญอำไพ กับ ฝี จิง อัน จากมาเลเซีย ทำเวลาเท่ากันที่ 31.71 วินาที
ส่วนผลงานนักว่ายน้ำไทยคนอื่นๆ มีดังนี้ พงศ์ปณต ไตรทาน อันดับ 5 ฟรีสไตล์ 100 ม.ชาย เวลา 50.38 วิ., ต้นน้ำ กันตีมูล อันดับ 6 กรรเชียง 100 ม.ชาย เวลา 57.16 วิ., ผลัดฟรีสไตล์ 4x100 ม.หญิง ไทย อันดับ 4 เวลา 3.49.17 น.
หลังจบเกม กมนชนก ขวัญเมือง เปิดเผยว่า ตื่นเต้นมากๆที่ได้แข่งซีเกมส์ในไทย กองเชียร์เข้ามาล้นหลามมากๆ ทำให้มีกำลังใจในการคว้าเหรียญทองมาให้ประเทศไทย ก็อยากจะทำให้เต็มที่เพราะครั้งที่แล้วได้เหรียญเงินมา ก็พยายามทำการบ้านมาก่อน ส่วนเดี่ยวผสม 400 ม.ก็ตั้งใจจะรักษาแชมป์ให้ได้ ก็อยากให้ทุกคนติดตามเชียร์กัน
"ตอนนี้ก็เสียเงินซื้อตุ๊กตาช้างแล้ว 1,200 บาท เพราะได้แล้ว 1 เหรียญทอง สำหรับหนูแล้วมีงบให้พระพิฆเนศไม่อั้นเลย คือบนไว้ว่าเหรียญทองละ 1 ตัว ส่วนเรื่องสีชมพูนั้นเป็นเพราะไปดูหมอมา หมอบอกว่าสีน้ำโชคคือสีชมพูกับแดง ส่วนสีต้องห้ามคือสีเขียว" กมนชนก กล่าว