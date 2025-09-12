ไทยประเดิม 2 ทอง ว่ายน้ำมาราธอนอาเซียน "ฉลามหวาย" คว้าแชมป์ 10 กม.รุ่นเล็กครั้งแรก

จบวันแรกว่ายน้ำมาราธอนชิงแชมป์อาเซียน ทัพไทยกวาดมาได้ 2 เหรียญทอง จาก นิธิศ เนตรสว่าง รุ่นอายุ 18-19 ปี กับ คมชาญ วิชาชัย รุ่นอายุ 16-17 ปี โดย "ฉลามหวาย" สุดตื้นตันหลังคว้าแชมป์ระยะ 10 กม.เป็นครั้งแรก
การแข่งขันว่ายน้ำมาราธอนชิงแชมป์อาเซียน (3rd SEA Open Water Swimming Championships 2025) ระหว่างวันที่ 12-14 ก.ย.2568 ที่ หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 12 ก.ย.เป็นการชิงชัยวันแรก 6 เหรียญทอง ในระยะ 10 กม.
โดยได้รับเกียรติจาก นายชำนิ ฝอยหิรัญ รองนายกเทศมนตรี ต.นาจอมเทียน , วัฒนา บุญเรือง เลขานายกเทศมนตรีนาจอมเทียน, พ.ต.ท.ประกาศ มานาม สารวัตรปราบปราม สถานีภูธร นาจอมเทียน , ณัฐธิดา วนาสิน ผู้บริหารโรงแรมพินนาเคิลแกรนด์ จอมเทียน รีสอร์ท และ อ.โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย มาชมการแข่งขันและมอบเหรียญรางวัล
สำหรับผลการแข่งขัน รุ่นอายุ 20 ปีขึ้นไป ชาย เหรียญทอง เหงียน ฮุย ฮวง (เวียดนาม) เวลา 1 ชั่วโมง 52.44 นาที, เหรียญเงิน อาร์เทม ลูคาเซวิตส์ (สิงคโปร์) เวลา 2 ชั่วโมง 07.38 นาที, เหรียญทองแดง อัฟละฮ์ ฟัดลัน ปราวีรา (อินโดนีเซีย) เวลา 2 ชั่วโมง 10.49 นาที, หญิง เหรียญทอง หวอ ถิ มาย เทียน (เวียดนาม) เวลา 2 ชั่วโมง 25.05 นาที, เหรียญเงิน พิมพ์พรรณ ชูพงศ์ (ไทย) เวลา 2 ชั่วโมง 34.55 นาที, เหรียญทองแดง สุภาพร แทนสกุล (ไทย) เวลา 3 ชั่วโมง 01.32 นาที
รุ่นอายุ 18-19 ปี ชาย เหรียญทอง นิธิศ เนตรสว่าง (ไทย) เวลา 2 ชั่วโมง 18.55 นาที, เหรียญเงิน ณัฐกร เรืองเป้า (ไทย) เวลา 2 ชั่วโมง 22.59 นาที , เหรียญทองแดง ไก ยี ลิม (มาเลเซีย) เวลา 2 ชั่วโมง 26.54 นาที, หญิง เหรียญทอง นาเดีย ซาราสวาตี (อินโดนีเซีย) เวลา 2 ชั่วโมง 35.29 นาที, เหรียญเงิน แม็กดาเลน อิง ซิ่ว เลา (มาเลเซีย) เวลา 2 ชั่วโมง 47.00 นาที, เหรียญทองแดง แอชลีย์ เวิร์น ยี โซห์ (มาเลเซีย) เวลา 2 ชั่วโมง 49.51 นาที
รุ่นอายุ 16-17 ปี ชาย เหรียญทอง คมชาญ วิชาชัย (ไทย) เวลา 2 ชั่วโมง 15.24 นาที, เหรียญเงิน นิธิศ สิริสุวรรณกิจ (ไทย) เวลา 2 ชั่วโมง 22.10 นาที, เหรียญทองแดง อเล็กซานเดอร์ เอเดรียน (อินโดนีเซีย) เวลา 2 ชั่วโมง 22.22 นาที, หญิง เหรียญทอง เตี๊ยต ฮัน เหงียน หง็อก (เวียดนาม) เวลา 2 ชั่วโมง 28.40 นาที, เหรียญเงิน ฐิติรัตน์ เจริญทรัพย์ เวลา 2 ชั่วโมง 29.41 นาที, เหรียญทองแดง เคท โอน่า (สิงคโปร์) เวลา 2 ชั่วโมง 29.49 นาที
หลังจบการแข่งขัน "ฉลามหวาย" คมชาญ วิชาชัย ดาวรุ่งวัย 16 ปี ที่เคยคว้าเหรียญทองรุ่นอายุ 14-15 ปี ระยะ 5 กม. 2 สมัย และในปีนี้ขยับขึ้นมาแข่งรุ่นอายุ 16-17 ปี ในระยะ 10 กม.เป็นครั้งแรกก็สามารถคว้าเหรียญทองได้ เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจมากที่สามารถคว้าเหรียญทองได้อีก 1 สมัย เพราะที่ผ่านมาผมผมก็คว้าเหรียญทองได้ทุกครั้ง ซึ่งอุปสรรคของสนามนี้คือมีแตนทะเลค่อยข้างเยอะและน้ำขุ่นนิดหน่อย แต่ก็ถือว่าเป็นจุดได้เปรียบของนักกีฬาไทยที่ได้มาซ้อมและปรับสภาพได้ ส่วนในซีเกมส์ผมก็มีชื่อติดทีมชาติไทยครั้งแรกก็รู้สึกดีใจมาก โดยจะแข่งว่ายในสระ 50 ม. ประเภทกรรเชียง 100 ม., ฟรีสไตล์ 400 ม.และ ฟรีสไตล์ 1,500 ม. ก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด แม้ว่าผมจะไม่ได้ว่ายมาราธอนซีเกมส์ แต่ก็จะเดินทางมาเชียร์พี่ๆทีมชาติไทยที่สนาม และก็หวังว่าจะได้ขึ้นชุดใหญ่ของว่ายน้ำมาราธอนเช่นกัน
ขณะที่ นายชำนิ ฝอยหิรัญ รองนายกเทศมนตรี ต.นาจอมเทียน เปิดเผยว่า ต้องขอบคุณสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ที่ได้มาใช้สถานที่ ต.นาจอมเทียน เป็นสถานที่จัดการแข่งขันว่ายน้ำมาราธอนชิงแชมป์อาเซียน ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รู้จักกีฬาว่ายน้ำมาราธอนมากขึ้นและได้ร่วมต้อนรับคณะนักกีฬาจากต่างประเทศ ทั้งนี้ในอนาคตสถานที่แห่งนี้ก็จะต้องใช้จัดซีเกมส์ ซึ่งก็มีความพร้อมในทุกด้าน และหาดก็ถือว่าสวยงาม อีกทั้งยังมีกิจกรรมอีกมากมายในบริเวณนี้
สำหรับการแข่งขันว่ายน้ำมาราธอนชิงแชมป์อาเซียน ในวันที่ 13 ก.ย.จะเป็นระยะ 5 กม. มี 4 รุ่นดังนี้ อายุ 14-15 ปี, อายุ 16-17 ปี, อายุ 18-19 ปี และ อายุ 20 ปีขึ้นไป