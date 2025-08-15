ไทยพร้อมจัดว่ายน้ำมาราธอนอาเซียนมีกองทัพเรือดูแลความปลอดภัย

นับถอยหลังสู่การแข่งขันว่ายน้ำมาราธอนชิงแชมป์อาเซียน (3rd SEA Open Water Swimming Championships 2025) ระหว่างวันที่ 12-14 ก.ย.2568 ที่ หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี โดย สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเตรียมต้อนรับ "เงือก-ฉลาม" จอมอึด หวังเป็นแมตช์ปรีซีเกมส์ ได้กองทัพเรือสัตหีบดูแลความปลอดภัยตลอดการแข่งขัน
"โค้ชตึก" นายธนาวิชญ์ โถสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้มีการประชุมภายในของฝ่ายโอเพ่นวอเตอร์ของสมาคม และทาง อ.โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร เลขาธิการสมาคมได้ลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อมของสถานที่แข่งขัน ที่พัก โรงแรม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งตอนนี้เหลือเวลาไม่ถึงเดือนแล้ว ทุกฝ่ายก็มีความเป็นอย่างมากในการจัดการแข่งขันว่ายน้ำมาราธอนชิงแชมป์อาเซียนที่ หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับการจัดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ทำให้รายการนี้เปรียบเสมือนการแข่งปรีซีเกมส์ และยังเป็นการทดสอบระบบต่างๆ เพื่อให้การแข่งขันซีเกมส์ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด
นายธนาวิชญ์ โถสกุล ยังเผยต่อว่า ส่วนเรื่องการรักษาความปลอดภัยนั้น ก็ได้รับความร่วมมือจากกองทัพเรือสัตหีบ ที่พร้อมส่งกำลังพลมาดูแล ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา รวมถึงน่านน้ำท้องทะเลที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชา แต่ทางกองทัพเรือยังให้ความสำคัญกับกีฬาแบ่งกำลังพลมาให้ ทำให้นักกีฬาที่มาแข่งขันสบายใจได้ว่าปลอดภัยแน่นอน
ในส่วนของนักกีฬาก็คาดว่าจะมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 50-60 คน ซึ่งตอนนี้ยังสามารถลงทะเบียนได้อย่างต่อเนื่อง แต่ของไทยนั้นจะเน้นไปที่นักกีฬาดาวรุ่ง และ เยาวชน ส่วนกลุ่มทีมชาติไทยที่เป็นความหวังซีเกมส์อาจจะไม่ได้มาแข่งรายการนี้เพื่อเก็บตัวนักกีฬาเอาไว้ แต่กลุ่มนักกีฬาดาวรุ่งของไทยก็ฟอร์มดีไม่แพ้กัน
สำหรับการแข่งขันว่ายน้ำมาราธอนชิงแชมป์อาเซียน จะแบ่งเป็น 3 รุ่นอายุคือ อายุ 16-17 ปี, อายุ 18-19 ปี และ อายุ 20 ปีขึ้นไป โดยวันที่ 12 ก.ย.แข่งระยะ 10 กม. ชาย กับ หญิง , วันที่ 13 ก.ย.แข่งระยะ 5 กม. ชาย กับ หญิง และ วันที่ 14 ก.ย.แข่งว่ายผลัดผสมชายหญิง 4x1.5 กม.รุ่นอายุ 14-18 ปี กับ ผลัดผสมชายหญิง 4x1.5 กม. รุ่นทั่วไป