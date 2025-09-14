ไทยคว้า 1 ทองทีมผลัดศึกอาเซียน พร้อมเปิดโผนักว่ายน้ำมาราธอนลุยซีเกมส์

ปิดฉากว่ายน้ำมาราธอนชิงแชมป์อาเซียน ไทยคว้ามา 1 เหรียญทองในประเภททีมผลัดรุ่นอายุ 14-17 ปี ขณะเดียวกันทางสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ได้ยืนยัน 3 นักว่ายน้ำดาวรุ่งจอมอึด คือ นิธิกร เจียมพิริยะกุล , กิตตินันท์ โชติสัตยางกูร และ ฐิติรัตน์ เจริญทรัพย์ เตรียมผนึกกำลังกับ รัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ และ กมนชนก ขวัญเมือง ลุยว่ายน้ำมาราธอนซีเกมส์
การแข่งขันว่ายน้ำมาราธอนชิงแชมป์อาเซียน (3rd SEA Open Water Swimming Championships 2025) ระหว่างวันที่ 12-14 ก.ย.2568 ที่ หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 14 ก.ย.เป็นการชิงชัยวันสุดท้าย ประเภททีมผลัดผสมชายหญิง 4x1,500 ม. ซึ่งบรรยากาศมีฝนโปรยปรายลงมา ทำให้ต้องเลื่อนเวลาแข่งขันออกไปอีก 1 ชั่วโมง
โดยทีมว่ายน้ำมาราธอนไทย ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรุ่นอายุ 14-17 ปี ที่มี ชนม์พัศนภ ชาติวุฒิ อายุ 14 ปี, ฐิติรัตน์ เจริญทรัพย์ อายุ 17 ปี, คมชาญ วิชาชัย อายุ 16 ปี และ สุรดิษ สุพรรณคง อายุ 16 ปี คว้าเหรียญทองไปครองด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 17.07 นาที ส่วนรุ่นโอเพ่นไทยได้เหรียญเงิน
ด้าน พสุธร สิงห์อุสาหะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมว่ายน้ำมาราธอนชิงแชมป์อาเซียน เปิดเผยว่า ทีมเยาวชนไทยมีการพัฒนามากขึ้นในอนาคตคาดว่าจะขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ได้ มีการคว้าแชมป์ในรุ่นต่างๆได้ ขณะเดียวกันเวียดนามที่ลงแข่งครั้งนี้เป็นครั้งแรก ก็กลายเป็นคู่แข่งของไทยในบางรุ่น หากจะลงรายละเอียดไปในรุ่น 14-15 ปี เราได้แชมป์ ส่วนรุ่น 16-17 ปี หลายคนก็มีแนวโน้มที่จะก้าวไปสู่ชุดใหญ่ได้ อีกทั้งศึกว่ายน้ำมาราธอนครั้งนี้เราก็ได้นักกีฬาชาย 2 คน คือ นิธิกร เจียมพิริยะกุล , กิตตินันท์ โชติสัตยางกูร กับ หญิง 1 คน คือ ฐิติรัตน์ เจริญทรัพย์ ที่จะมารวมกับ รัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ กับ กมนชนก ขวัญเมือง เป็นทีมว่ายน้ำมาราธอนซีเกมส์ครบ 5 คน ซึ่งในซีเกมส์มีการชิงชัย 3 เหรียญทองคือ 10 กม.ชาย , 10 กม.หญิง และ ผลัดผสมชายหญิง 4x1,500 ม.