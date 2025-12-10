ทัพไทยกวาด 19 ทอง นำโด่งตารางเหรียญซีเกมส์ 2025 วันแรก

ซีเกมส์ 2025 เปิดหัวชิงชัยเหรียญทองเป็นทางการวันแรก เมื่อ 10 ธ.ค.2568 ผลการแข่งขันตลอดทั้งวันปรากฎว่า ทัพนักกีฬาไทยเครื่องติด โกยเหรียญทองเป็นกระบุง โดยจบวันกวาดไปถึง 19 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง นำโด่งเป็นอันดับ 1
ยูยิตสู ฮอตสุด กวาดวันเดียวถึง 5 เหรียญทอง ตามด้วย เรือแคนู 3 เหรียญทอง และ เซปักตะกร้อ กับ จักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ กีฬาละ 2 เหรียญทอง นอกจากนี้ เทควันโด, ว่ายน้ำ, หมากรุก, แบดมินตัน, ฮอกกี้ 5 คน, เปตอง และขี่ม้าโปโล ช่วยกันคว้าชนิดกีฬาละ 1 เหรียญทองให้ไทย
ไทย นำห่างอันดับ 2 อย่าง อินโดนีเซีย ที่มี 5 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง ส่วนอันดับ 3 สิงคโปร์ คว้าได้ 5 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง