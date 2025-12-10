xs
xsm
sm
md
lg

ทัพไทยกวาด 19 ทอง นำโด่งตารางเหรียญซีเกมส์ 2025 วันแรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ซีเกมส์ 2025 เปิดหัวชิงชัยเหรียญทองเป็นทางการวันแรก เมื่อ 10 ธ.ค.2568 ผลการแข่งขันตลอดทั้งวันปรากฎว่า ทัพนักกีฬาไทยเครื่องติด โกยเหรียญทองเป็นกระบุง โดยจบวันกวาดไปถึง 19 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง นำโด่งเป็นอันดับ 1

ยูยิตสู ฮอตสุด กวาดวันเดียวถึง 5 เหรียญทอง ตามด้วย เรือแคนู 3 เหรียญทอง และ เซปักตะกร้อ กับ จักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ กีฬาละ 2 เหรียญทอง นอกจากนี้ เทควันโด, ว่ายน้ำ, หมากรุก, แบดมินตัน, ฮอกกี้ 5 คน, เปตอง และขี่ม้า​โปโล ช่วยกันคว้าชนิดกีฬาละ 1 เหรียญทองให้ไทย

ไทย นำห่างอันดับ 2 อย่าง อินโดนีเซีย ที่มี 5 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง ส่วนอันดับ 3 สิงคโปร์ คว้าได้ 5 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง
ทัพไทยกวาด 19 ทอง นำโด่งตารางเหรียญซีเกมส์ 2025 วันแรก
ทัพไทยกวาด 19 ทอง นำโด่งตารางเหรียญซีเกมส์ 2025 วันแรก
ทัพไทยกวาด 19 ทอง นำโด่งตารางเหรียญซีเกมส์ 2025 วันแรก
ทัพไทยกวาด 19 ทอง นำโด่งตารางเหรียญซีเกมส์ 2025 วันแรก
ทัพไทยกวาด 19 ทอง นำโด่งตารางเหรียญซีเกมส์ 2025 วันแรก
กำลังโหลดความคิดเห็น